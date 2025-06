Inter, ufficiale il rifinanziamento: operazione da 350 milioni

Ora è ufficiale: come anticipato da Calcio e Finanza, l’Inter conclude una operazione di rifinanziamento da 350 milioni di euro per ripagare il bond da 400 milioni. Lo ha comunicato il club nerazzurro in una nota.

“Inter Media and Communication S.p.A., una controllata di F.C. Internazionale Milano S.p.A., e la proprietà del Club, ovvero fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P., hanno concordato un finanziamento a lungo termine per il Club”, si legge nel comunicato.

“Il finanziamento, per un totale di €350 milioni, proviene dal collocamento privato di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2030, supportato da investitori istituzionali esperti con base negli Stati Uniti. Nell’ambito del processo di rifinanziamento, Inter Media and Communication S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A. hanno ottenuto un rating di credito investment grade”.

“Questa notizia segue la comunicazione del rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication S.p.A., inizialmente in scadenza nel 2027. Rispetto al precedente bond, l’importo inferiore e il costo del capitale più contenuto ottenuti per il collocamento privato rappresentano un ulteriore passo nell’impegno di Oaktree per il successo a lungo termine e la stabilità finanziaria del Club, al fine di sostenere il successo dell’Inter sia dentro che fuori dal campo”, conclude il club nerazzurro.