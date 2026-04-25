L’impatto del paracadute retrocessione: quanto incide in Serie B tra campo e conti

La retrocessione dalla Serie A alla Serie B rappresenta un evento traumatico per i club spesso sia a livello sportivo che a livello economico. Non a caso, per attenuare l’impatto finanziario della discesa di categoria, la Lega Serie A ha introdotto nel 2009 il cosiddetto “paracadute”, un contributo economico volto a supportare i club retrocessi. Ma quanto realmente incide questo aiuto sui bilanci e sui risultati sportivi delle squadre? Come funziona il paracadute retrocessione? I dettagli In sostanza, chi retrocede ha diritto a un contributo economico con l’obiettivo di attutire il colpo della retrocessione. Alle società retrocesse quindi vengono destinati complessivamente 60 milioni di euro, distribuiti come di seguito: a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 milioni;

a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 milioni;

a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 milioni.

Ma come viene determinata l’appartenenza di un club a ciascuna fascia? Partendo dalla fascia A, si tratta delle società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. Le “Società di fascia B” sono invece quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. Infine, le “Società di fascia C”, ovvero quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. Questi sono i club che incassano la quota più alta. Il paracadute e l’impatto sui conti dei club Quanto incide quindi il paracadute a livello economico? Prendendo in considerazione i 28 club che hanno incassato il paracadute nelle stagioni dal 2014/15 al 2024/25 (mancano all’appello Livorno, fallito nel 2014/15 dopo la retrocessione in B, e il Parma fallito nel 2015/16 dopo essere retrocesso), in media l’incasso garantito ai club retrocessi è di poco superiore 15 milioni di euro, cifra che rappresenta meno del 40% del fatturato medio delle società in questione nel loro anno nel campionato cadetto. Tuttavia, questa somma non è sufficiente a coprire interamente i costi operativi della rosa, compresi stipendi e ammortamenti, che ammontano mediamente a 33,2 milioni. L’effetto combinato della riduzione dei ricavi e del mantenimento di costi elevati porta i club a registrare un peggioramento del risultato netto: la retrocessione provoca un calo medio del fatturato di oltre 25%, passando da 51,5 milioni a 38,4 milioni, mentre i costi restano stabili e il risultato netto in media passa da -10,6 milioni in Serie A a -12,9 milioni in Serie B, segnando un calo del 21,4% nonostante il paracadute.