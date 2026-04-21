Si accende la lotta retrocessione: quanto vale il paracadute e quanto incassano i club

A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A, oltre alla lotta per un posto in Europa , a tenere banco è anche la corsa per non retrocedere. E, come accade da sempre, la retrocessione può rappresentare un colpo durissimo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Per questo, negli ultimi anni, è stato introdotto il cosiddetto “paracadute retrocessione”: un meccanismo finanziario pensato per aiutare le squadre retrocesse dalla Serie A a riorganizzarsi e ad affrontare le sfide della Serie B. Ma come funziona esattamente questo sistema?

Infine, le “Società di fascia C” , ovvero quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro , compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. Questi sono i club che incassano la quota più alta.

Le “Società di fascia B” sono invece quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre , compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.

Paracadute Serie A – Quanto incassano i club

Attualmente, a cinque giornate dalla fine, nessuna squadra di Serie A è ancora matematicamente retrocessa, anche se Verona e Pisa sono ormai a un passo dalla B:

Cagliari 33 punti;

Cremonese 28 punti;

Lecce 28 punti;

Verona 18 punti;

Pisa 18 punti

Da tenere presente come, se il campionato finisse oggi, Cremonese e Lecce sarebbero chiamati a disputare lo spareggio salvezza, come capitato a Spezia e Verona tre stagioni fa, per decretare la terza e ultima retrocessa in Serie B. Si tratta di una sfida di andata e ritorno, con quest’ultimo giocato in casa di quella davanti nella classifica avulsa, che in questo caso sarebbe la Cremonese in virtù dei gol fatti negli scontri diretti.

Detto questo quanto incasserebbe quindi ciascun club dal paracadute Serie A in caso di retrocessione?

Cagliari 25 milioni di euro

Cremonese 10 milioni

Lecce 25 milioni

Verona 25 milioni

Pisa 10 milioni

Nel caso in cui la somma delle singole quote spettanti ai club superi l’ammontare complessivo di 60 milioni, le quote per ogni club saranno proporzionalmente ridotte.