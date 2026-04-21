Quante italiane in Europa? Le combinazioni tra campionato e Coppa Italia

Infatti, se per le quattro che andranno in Champions League non cambierà nulla, tutto un altro scenario si potrebbe aprire per le squadre che lottano in campionato per i piazzamenti validi per Europa League e Conference . Il loro destino europeo è legato a doppio filo proprio in base alla squadra che si aggiudicherà la Coppa Italia 2025/26.

Oggi e domani si decideranno le due finaliste della Coppa Italia 2025/26 . Oltre alla importanza per le due squadre che si giocheranno la vittoria finale il prossimo 13 maggio – la sede potrebbe però non essere l’Olimpico di Roma –le due semifinali di ritorno saranno guardate con estrema attenzione anche dalle compagini che sono in corsa per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

Inoltre, va ricordato che la vincitrice della Coppa Italia ottiene anche il pass per la qualificazione all’Europa League se non lo ha già ottenuto tramite il campionato. Detto dell’Inter, anche il Como , attualmente, è nella stessa situazione dei nerazzurri. Discorso diverso per Atalanta e Lazio che in caso di conquista del trofeo andrebbero a migliorare anche il loro posizionamento finale in campionato ottenendo il pass per l’Europa League che altrimenti non sarebbe possibile tramite la classifica di Serie A.

Tenendo fuori dal discorso l’ Inter , che si avvicina a grandi passi alla vittoria dello scudetto e ha già aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League , in caso di trionfo in Coppa Italia di una delle altre tre squadre coinvolte nelle semifinali – Atalanta , Como e Lazio – allora l’attenzione si sposterebbe alla classifica della Serie A che il 13 maggio, giorno della finale, dovrà ancora disputare due giornate.

Italiane in Europa – Come la Coppa Italia può cambiare la classifica

Un discorso che di riflesso coinvolge, anche se in maniera passiva, tutte quelle squadre che stanno combattendo per un posto in Europa League e Conference, e che si allarga anche a chi non è ancora sicuro del proprio piazzamento nelle prime quattro – condizione necessaria per giocare la prossima Champions League –. Infatti, se la Coppa Italia fosse vinta da una squadra fuori dalle prime sei posizioni finali della Serie A, ecco che questa andrebbe a scalare le formazioni dal quinto posto, compreso, in giù, portando la settima classifica fuori da tutte le competizioni europee. Scenario che si è già verificato lo scorso anno: Bologna, arrivato nono in campionato, vittorioso in Coppa Italia e qualificato quindi in Europa League insieme alla Roma; Fiorentina sesta e ai preliminari di Conference e Lazio, settima, esclusa da tutte le competizioni europee di quest’anno.

Quindi, data la situazione attuale in Serie A, si aprono tre scenari possibili in vista della finalissima di Coppa Italia, che sarà decretata domani sera al termine della seconda semifinale di ritorno. E sono i seguenti:

Inter o Como vincenti in finale di Coppa Italia e classifica che non cambia: Como e Roma in Europa League e Atalanta qualificata ai preliminari di Conference

o e classifica che non cambia: e Atalanta vincente Coppa Italia: bergamaschi qualificati in Europa League insieme al Como e Roma ai preliminari di Conference

vincente Coppa Italia: bergamaschi qualificati in Europa League insieme al e ai preliminari di Lazio vincente Coppa Italia: biancocelesti in Europa League insieme al Como e Roma ai preliminari di Conference con Atalanta esclusa da tutte le competizioni europee

Insomma, domani sera al termine della seconda semifinale, che vedrà di fronte Atalanta e Lazio, il quadro inizierà a delinearsi aspettando la finalissima di Coppa Italia del prossimo 13 maggio. Da lì, in base alla vincitrice finale si potrà calcolare l’impatto sulla classifica di Serie A, che nel frattempo però potrebbe cambiare fino all’ultima giornata, visto che ancora mancano cinque partite alla fine e i punti di distacco fra le squadre coinvolte nella lotta per un posto in Europa non sono così tanti.