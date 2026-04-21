Studio di Banca Ifis: l’impatto economico delle Olimpiadi di Milano Cortina

Secondo lo studio “Quando lo sport muove l’economia: l’effetto Milano Cortina e la forza dei media” elaborato dall’Ufficio Studi di Banca Ifis, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato un evento diffuso su un’area di 22.000 chilometri quadrati, che ha coinvolto 3.565 atleti da 93 Paesi in 16 discipline olimpiche e sei paralimpiche. Il ricalcolo sui primi consuntivi ha evidenziato un valore economico complessivo di 6,6 miliardi di euro, segnando un netto superamento rispetto ai 5,3 miliardi stimati ex ante.
Questo balzo in avanti è stato generato principalmente da un forte potenziamento infrastrutturale (con opere a lungo termine salite da 3,0 a 3,7 miliardi di euro) e da un incremento di 0,6 miliardi di euro nella spesa diretta sul territorio. L’aumento della spesa diretta è stato guidato da due fondamentali dinamiche:
- Il 70% di questo incremento è imputabile alla pressione della domanda. L’incidenza degli stranieri
sui 2,5 milioni di visitatori si è infatti attestata al 45%, contro il 32% delle stime iniziali.
- Il 30% dell’aumento di spesa è stato determinato dall’estensione dei soggiorni. I turisti hanno alloggiato in media per 3,5 notti, registrando un +14% rispetto alla lunghezza inizialmente ipotizzata.
Un ruolo chiave è giocato anche dalle Paralimpiadi: con oltre 400mila spettatori on-site e 1,4 milioni di presenze, generano un valore economico stimato in 250 milioni di euro. Si sono rivelate un enorme boosterper l’inclusione, catalizzando investimenti in accessibilità per 471 milioni di euro in Lombardia (treni e metro) e 41 milioni in Veneto (turismo montano e Arena di Verona). Infine, fondamentale è il supporto dei 55 sponsor aziendali (target di ricavi a 500 milioni di euro), che per il 42% dimostrano una passione genuina per lo sport e l’impatto sociale.
Il valore propulsivo dell’esposizione mediatica
L’esposizione mediatica del grande evento sportivo si è dimostrata un asset strategico in grado di aumentare il valore del brand e amplificare il Soft Power del Paese. Raggiungendo un’audience globale stimata in 3 miliardi di persone in oltre 100 Paesi, supportata da 24 broadcaster ufficiali e oltre 80 sub-licenziatari, i Giochi si sono affermati come un colossale “fenomeno video”. Solo durante il mese olimpico, sono stati pubblicati circa 28 milioni di contenuti che hanno generato ben 23 miliardi di visualizzazioni su piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube, oltre a 1 miliardo di interazioni. Questa attenzione mediatica è stata trainata dagli atleti, che hanno agito da veri e propri brand ambassador.
Due casi studio emblematici confermano questo trend: la pattinatrice statunitense Alysa Liu è passata da 300mila a oltre 5 milioni di follower su Instagram, mentre la sciatrice Lindsey Vonn ha totalizzato oltre 55 milioni di visualizzazioni pubblicando solamente quattro reel dall’ospedale di Treviso in cui era ricoverata. L’impatto dei media digitali è confermato dai dati generali dello Sport System europeo, dove l’engagement sui social network cresce costantemente a ritmi persino superiori rispetto a quelli, già positivi, degli spettatori televisivi.
Ifis Sport: l’hub finanziario di Banca Ifis per lo sport italiano
Ifis Sport è la divisione commerciale di Banca Ifis dedicata a rafforzare il sostegno al mondo dello sport italiano, pensata per supportare la crescita e la sostenibilità dell’intero ecosistema sportivo, offrendo servizi su misura per club, istituzioni, atleti professionisti, sponsor e stakeholder del settore. Le attività di Banca Ifis nel mondo dello sport iniziano negli anni ’90, con le prime operazioni di finanziamento al settore calcistico. Nel corso degli anni, la Banca ha progressivamente consolidato la propria presenza in questo ambito, diventando un interlocutore sempre più credibile.
Ad oggi, Ifis Sport rappresenta il primo caso in Italia, il terzo a livello mondiale a offrire una divisione commerciale dedicata al finanziamento dello sport system italiano. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, in linea con l’approccio double-bottom line che caratterizza la Banca, volto a generare non solo valore economico ma anche impatti sociali positivi, attraverso ulteriori iniziative di inclusione attraverso lo sport.
Il supporto di Banca Ifis allo sport si concretizza in un’articolata gamma di prodotti nei quali la Banca, forte di un’esperienza ultradecennale nel settore – in particolare nel calcio –, ha sviluppato un expertise verticale e una profonda conoscenza delle dinamiche e dei meccanismi finanziari che caratterizzano lo sport professionistico. Parallelamente, Ifis Sport sta ampliando il proprio raggio d’azione anche ad altre discipline, come pallavolo, ciclismo e pallacanestro, con un’offerta flessibile pensata per sostenere sia discipline tradizionali sia emergenti.
In particolare, l’offerta commerciale di Ifis Sport si articola in:
- Soluzioni di anticipo crediti, tra cui anticipo dei ricavi da diritti TV, sponsorizzazioni, player trading e valorizzazione del cartellino per club calcistici;
- Strumenti di finanza strutturata quali l’erogazione di fideiussioni, linee di credito e confirming per operazioni nazionali e internazionali;
- leasing e noleggio operativo di veicoli, attrezzature sportive, tecnologia, infrastrutture e pannelli fotovoltaici.
Il bacino di partenza è l’Italia, ma Banca Ifis, tramite Ifis Sport, opera in misura crescente anche a livello internazionale, con operazioni in essere nei campionati spagnolo, inglese, francese e portoghese. Lanciata nel 2025, Ifis Sport rafforza ulteriormente la vocazione di Banca Ifis come banca specializzata, mettendo a disposizione del sistema sportivo italiano strumenti finanziari concreti per affrontare le sfide della crescita sostenibile che oggi coinvolgono tutti gli attori del settore. L’impegno di Banca Ifis per lo sport si estende anche all’ambito della ricerca e dell’analisi dei dati.
Per offrire ai decisori, pubblici e privati, dati e informazioni utili per l’implementazione di progetti strategici a favore del settore, Banca Ifis pubblica dal 2022 l’Osservatorio sullo Sport System italiano che approfondisce fenomeni e trend che caratterizzano il settore. Nell’ambito di questa attività, la Banca ha quantificato per la prima volta il valore economico del Giro d’Italia e ha realizzato diversi studi dedicati ad altri grandi eventi, tra cui le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.