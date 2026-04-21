Studio di Banca Ifis: l’impatto economico delle Olimpiadi di Milano Cortina

Secondo lo studio “Quando lo sport muove l’economia: l’effetto Milano Cortina e la forza dei media” elaborato dall’Ufficio Studi di Banca Ifis, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato un evento diffuso su un’area di 22.000 chilometri quadrati, che ha coinvolto 3.565 atleti da 93 Paesi in 16 discipline olimpiche e sei paralimpiche. Il ricalcolo sui primi consuntivi ha evidenziato un valore economico complessivo di 6,6 miliardi di euro, segnando un netto superamento rispetto ai 5,3 miliardi stimati ex ante. Questo balzo in avanti è stato generato principalmente da un forte potenziamento infrastrutturale (con opere a lungo termine salite da 3,0 a 3,7 miliardi di euro) e da un incremento di 0,6 miliardi di euro nella spesa diretta sul territorio. L’aumento della spesa diretta è stato guidato da due fondamentali dinamiche: Il 70% di questo incremento è imputabile alla pressione della domanda. L’ incidenza degli stranieri

sui 2,5 milioni di visitatori si è infatti attestata al 45% , contro il 32% delle stime iniziali.

sui si è infatti attestata al , contro il 32% delle stime iniziali. Il 30% dell’aumento di spesa è stato determinato dall’estensione dei soggiorni. I turisti hanno alloggiato in media per 3,5 notti, registrando un +14% rispetto alla lunghezza inizialmente ipotizzata.

Un ruolo chiave è giocato anche dalle Paralimpiadi: con oltre 400mila spettatori on-site e 1,4 milioni di presenze, generano un valore economico stimato in 250 milioni di euro. Si sono rivelate un enorme boosterper l’inclusione, catalizzando investimenti in accessibilità per 471 milioni di euro in Lombardia (treni e metro) e 41 milioni in Veneto (turismo montano e Arena di Verona). Infine, fondamentale è il supporto dei 55 sponsor aziendali (target di ricavi a 500 milioni di euro), che per il 42% dimostrano una passione genuina per lo sport e l’impatto sociale. Il valore propulsivo dell’esposizione mediatica L’esposizione mediatica del grande evento sportivo si è dimostrata un asset strategico in grado di aumentare il valore del brand e amplificare il Soft Power del Paese. Raggiungendo un’audience globale stimata in 3 miliardi di persone in oltre 100 Paesi, supportata da 24 broadcaster ufficiali e oltre 80 sub-licenziatari, i Giochi si sono affermati come un colossale “fenomeno video”. Solo durante il mese olimpico, sono stati pubblicati circa 28 milioni di contenuti che hanno generato ben 23 miliardi di visualizzazioni su piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube, oltre a 1 miliardo di interazioni. Questa attenzione mediatica è stata trainata dagli atleti, che hanno agito da veri e propri brand ambassador. Due casi studio emblematici confermano questo trend: la pattinatrice statunitense Alysa Liu è passata da 300mila a oltre 5 milioni di follower su Instagram, mentre la sciatrice Lindsey Vonn ha totalizzato oltre 55 milioni di visualizzazioni pubblicando solamente quattro reel dall’ospedale di Treviso in cui era ricoverata. L’impatto dei media digitali è confermato dai dati generali dello Sport System europeo, dove l’engagement sui social network cresce costantemente a ritmi persino superiori rispetto a quelli, già positivi, degli spettatori televisivi.