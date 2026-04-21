La Serie A si prepara a svelare il calendario 2026/27: ecco quando sarà presentato

La Serie A guarda già alla prossima stagione e si prepara a svelare il calendario del campionato 2026-27. Il torneo inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027, mantenendo una struttura ormai consolidata su nove mesi di competizione.

Prima del via, come da tradizione, sarà presentato il calendario: l’appuntamento è fissato per il 5 giugno al Teatro Regio di Parma, all’interno del Festival della Serie A. La manifestazione, organizzata dalla Lega Calcio Serie A insieme alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Parma e a Ifis Sport, è arrivata alla terza edizione ed è ormai diventata un passaggio fisso di fine stagione. La presentazione del calendario resta il momento centrale, quello in cui vengono definiti gli accoppiamenti giornata per giornata.

Ecco le principali date della stagione:

5 giugno 2026: presentazione del calendario al Teatro Regio di Parma

23 agosto 2026: inizio del campionato (weekend)

21 settembre – 6 ottobre 2026: sosta nazionali (massimo quattro gare)

9 – 17 novembre 2026: sosta nazionali (massimo due gare)

22 – 30 marzo 2027: sosta nazionali (massimo due gare)

30 maggio 2027: ultima giornata di campionato

Il calendario che verrà presentato a Parma definirà quindi non solo l’ordine delle partite, ma anche la distribuzione degli impegni lungo queste finestre, elemento rilevante soprattutto per le squadre coinvolte nelle coppe europee. Il 5 giugno rappresenta così il primo passaggio operativo verso la stagione 2026-27, in attesa dell’inizio ufficiale di fine agosto.