Sul tavolo, infatti, non c’è soltanto l’aspetto sportivo, ma anche una questione organizzativa rilevante. In particolare, nel caso in cui la finale dovesse essere Como-Atalanta, emergerebbe un doppio tema. Da un lato quello legato all’ordine pubblico: le due tifoserie, storicamente rivali, si troverebbero a condividere inevitabilmente gli stessi percorsi logistici qualora la partita venisse disputata a Roma. Dall’altro lato c’è anche un tema di immagine e riempimento dello stadio, elemento sempre più centrale per la Lega Serie A.

La Coppa Italia entra nella sua fase decisiva: tra domani e mercoledì si conosceranno le due squadre che si contenderanno il trofeo. Le semifinali mettono di fronte Inter-Como da una parte e Atalanta-Lazio dall’altra, con uno scenario che apre anche a una riflessione ulteriore rispetto al campo: la sede della finale.

In questo contesto, sarà dunque il Consiglio di Lega a prendere un’eventuale decisione, una volta completato il quadro delle finaliste. La valutazione terrà conto sia degli aspetti di sicurezza (considerando che potrebbero anche esserci richieste da parte di questura e prefettura della Capitale per la questione delle tifoserie) sia di quelli logistici e commerciali.

Tra le ipotesi alternative, appare difficile quella di San Siro, soprattutto per ragioni legate alla gestione della capienza e alla complessità organizzativa. Più concreta, invece, la pista emiliana: Reggio Emilia e Parma rappresentano soluzioni credibili, anche perché consentirebbero una gestione più ordinata dei flussi di tifosi, con percorsi separati verso lo stadio e un contesto più controllabile sotto il profilo dell’ordine pubblico.