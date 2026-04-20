La Folgore Caratese promossa in Serie C: il club di Criscitiello nei professionisti

Al termine della partita con la Real Calepina, un evidentemente emozionato Criscitiello ha ripercorso a Sportitalia il percorso fatto con la Folgore Caratese da quando ne è il proprietario, portandola dopo vari tentativi in Serie C, senza far mai mancare il suo appoggio e importanti investimenti fra infrastrutture e settore giovanile. «Il 12 luglio 2023 decido di prendere la Folgore Caratese. Vado in un ristorante di Milano e porto la mia amministrazione a mio papà e gli ho detto “sarai tu il presidente della Folgore Caratese”. Lui mi ha risposto “ho 80 anni, fai presto a portarmi in Serie C” e io “tranquillo che ce la faremo”, anche se lui non era convintissimo di questa mia esperienza nel calcio giocato. Il giorno dopo, ero a Sportitalia, mi chiama mia mamma piangendo per dirmi che papà a Milano aveva avuto un arresto cardiaco. Il tempo di arrivare, c’era l’ambulanza, l’ho salutato. Non c’era niente da fare e il giorno dopo non c’era più».

«Io gliel’avevo promesso “papà ti porto in Serie C perché ti voglio regalare questa gioia” – ha continuato Criscitiello –. Lui era un malato di calcio, tifoso dell’Avellino, del Milan e della Folgore Caratese. Il giorno del funerale gli ho detto “non mi hai dato tempo, va bene che devo fare i miracoli però in un giorno non posso portare una squadra su”. L’abbiamo portata in due anni e mezzo. Domani manterrò la mia promessa. Il primo aereo per Napoli, direzione Avellino perché porto a mio papà la maglia al cimitero, gli stampo la classifica e gliela metto lì perché gliel’avevo promesso. Il calcio è bello e per questo che facciamo le lotte, perché non ce lo devono togliere, non ce lo devono ammazzare. Noi non abbiamo interessi personali, a me interessa che il calcio, dalla A alla D, sia bello. Ho messo tutto me stesso, ce l’ho messa tutta non per un aspetto economico, perché abbiamo speso meno di almeno sei-sette società, siamo arrivati primi mettendo prima lo stadio, le strutture e l’organizzazione. Io ogni anno spendevo e spendo 600mila, 650 mila euro, se arrivo quinto va bene, se arrivo primo meglio, se arrivo settimo sono stato stupido. Ma non è che eravamo scarsi o ero scarso io e adesso sono diventato un fenomeno. Arriviamo in Serie C con la consapevolezza di chi siamo e con l’umiltà della matricola per una società, una piazza che in C non ci è mai stata e quindi per noi oggi è un momento di gloria eccezionale».