Saviano lascia il Corriere della Sera: torna a Repubblica dopo cinque anni

Si chiude l’esperienza di Roberto Saviano al Corriere della Sera, anche per questioni legate al compenso. Secondo quanto riportato da Professione Reporter, ai piani alti di via Solferino, infatti, ci sarebbero state discussioni sull’ingaggio dello scrittore e il contratto non è stato rinnovato, segnando così la fine della collaborazione con una delle firme più note del panorama editoriale italiano.

Nel frattempo, Saviano è tornato a firmare per la Repubblica, quotidiano con cui aveva già costruito un lungo rapporto professionale in passato. Lo scorso 2 aprile ha pubblicato una pagina intera nella sezione Spettacoli con una recensione dal titolo “Lo straniero di Ozon al cinema la dignità di chi non sa mentire”, dedicata all’ultimo film del regista francese François Ozon, tratto dal celebre romanzo di Albert Camus.