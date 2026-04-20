Niente classifiche nei vivai e vantaggi fiscali per gli italiani: le proposte della Serie A per Malagò

Quest’oggi ci sarà il tanto atteso incontro fra Giovanni Malagò e la Lega Serie A , che negli scorsi giorni ha scelto proprio l’ex presidente del CONI come suo candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni fissate per il 22 giugno prossimo.

L’occasione servirà al presidente di Lega Ezio Simonelli per raccogliere i documenti consegnati una settimana fa ai vari rappresentanti dei club con il compito di indicare le loro priorità. L’Assemblea procederà a mettere in ordine quanto segnalato, cercando una sintesi comune che vada a vantaggio delle società di A e dell’intero sistema calcio da presentare poi a Malagò.

I punti cardine dovrebbero essere quelli da sempre elencati dallo stesso Simonelli e dai presidenti con un particolare riferimento ad alcune facilitazioni di tipo fiscale che dovrebbero essere approvate dal governo: dalle defiscalizzazioni sugli impianti al ripristino del Decreto Crescita e una modifica radicale del Decreto Dignità. Inoltre, si vuole puntare su proposte immediatamente attuabili, che riguardano soprattutto i giovani italiani, come l’abolizione di classifiche, promozioni e retrocessioni nei vivai, il ritorno del vincolo sportivo, una modifica fiscale per far sì che acquistare all’estero non sia più conveniente che comprare gli italiani o nuovi incentivi per chi investe sui nostri giovani.

Dal canto suo Malagò arriverà con la sua idea da esporre ai club, che dovrebbe essere su questa falsa riga, e da qui partirà il confronto. Comunque, infine, quello di oggi non sarà comunque il giorno della formalizzazione della sua candidatura. Prima di stilare un programma ufficiale – che va allegato al mandato della maggioranza di una delle componenti– , Malagò vuole ascoltare le esigenze di tutti e poi prendere la decisione ufficiale di candidarsi.