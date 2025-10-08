Questa possibilità di operare sia al rialzo (in gergo andare lunghi o aprire posizioni long) che al ribasso (andare corti o short nel gergo dei trader) è una delle caratteristiche che rende il trading online molto flessibile rispetto agli investimenti tradizionali.

Gli strumenti finanziari con cui si può fare trading online sono moltissimi:

Un tempo, per comprare azioni o obbligazioni bisognava andare in banca e chiedere a un consulente di effettuare l’operazione. Oggi invece esistono piattaforme online che permettono a chiunque di connettersi ai mercati finanziari in autonomia, aprendo e chiudendo operazioni con pochi clic.

Detto in parole semplici, il trading online è l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari attraverso internet .

In questo articolo proviamo a fare chiarezza, cercando di spiegare in modo semplice e passo dopo passo come funziona il trading online e quali strumenti si possono usare per iniziare a muovere i primi passi in modo consapevole.

Ma che cosa significa davvero fare trading online? È un’attività per professionisti o può essere accessibile a chiunque? E soprattutto: quali sono i rischi e quali le opportunità?

Sempre più spesso si sente parlare di trading online . Pubblicità, video su YouTube e post sui social raccontano di persone che “fanno trading” da casa con il computer o con lo smartphone.

Gli strumenti usati nel trading online

Chi inizia a informarsi sul trading incontra spesso sigle e termini che possono spaventare. In realtà, i principali strumenti utilizzati si possono riassumere così:

CFD (Contracts for Difference): strumenti derivati che replicano l’andamento di un asset (azioni, indici, valute, materie prime). Non possiedi realmente il bene, ma speculi sul suo prezzo.

(Contracts for Difference): strumenti derivati che replicano l’andamento di un asset (azioni, indici, valute, materie prime). Non possiedi realmente il bene, ma speculi sul suo prezzo. Opzioni : strumenti che danno il diritto (ma non l’obbligo) di comprare o vendere un asset a un prezzo prefissato.

: strumenti che danno il diritto (ma non l’obbligo) di comprare o vendere un asset a un prezzo prefissato. Opzioni barriera: una versione semplificata e più intuitiva delle opzioni, pensata per i trader alle prime armi perché permette di definire da subito la perdita massima.

Questi strumenti permettono di accedere a moltissimi mercati con capitali relativamente ridotti, ma vanno compresi bene prima di essere utilizzati.

I vantaggi del trading online

Per chi inizia, i principali vantaggi del trading online sono:

Accessibilità : basta un computer o uno smartphone con connessione internet.

: basta un computer o uno smartphone con connessione internet. Scelta : migliaia di mercati globali a disposizione.

: migliaia di mercati globali a disposizione. Flessibilità : possibilità di guadagnare sia nei mercati in crescita sia in quelli in calo.

: possibilità di guadagnare sia nei mercati in crescita sia in quelli in calo. Velocità : aprire o chiudere un’operazione richiede pochi secondi.

: aprire o chiudere un’operazione richiede pochi secondi. Formazione gratuita: molte piattaforme mettono a disposizione corsi e tutorial.

I rischi del trading online

È fondamentale chiarirlo: il trading online non è un gioco e comporta rischi concreti di perdita.

Uno degli elementi che amplifica i rischi è la leva finanziaria.

La leva permette di muovere capitali molto più grandi di quelli effettivamente depositati.

Con 1.000 euro sul conto , grazie alla leva potresti aprire un’operazione del valore di 10.000 euro .

, grazie alla leva potresti aprire un’operazione del valore di . Se il mercato si muove a tuo favore, i guadagni sono moltiplicati .

sono . Ma se si muove contro di te, anche le perdite vengono amplificate.

Per questo motivo è importante approcciarsi al trading online con cautela, imparando prima a gestire il rischio e a usare strumenti come gli stop loss, che chiudono automaticamente le operazioni in caso di perdite.

Le piattaforme di trading online

Per fare trading servono piattaforme sicure, regolamentate e facili da usare. Sul mercato ce ne sono molte, ma non tutte offrono lo stesso livello di affidabilità e supporto.