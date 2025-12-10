Come gestire il rischio nel trading online: guida pratica per iniziare

Scopri come gestire il rischio nel trading online: regola del 2%, stop loss e uso del conto demo per proteggere il capitale e operare con maggiore sicurezza.

La gestione del rischio è uno dei pilastri fondamentali del trading online. Che si tratti di CFD, opzioni o strategie più avanzate, nessuna tecnica di investimento può funzionare nel lungo periodo senza un approccio disciplinato al rischio. Per chi sta muovendo i primi passi, questa competenza vale quanto – se non più – la capacità di leggere un grafico o conoscere gli strumenti finanziari.

In questa guida vediamo tre strategie essenziali per proteggere il capitale:

  • la regola del 2%;
  • l’uso dello stop loss;
  • l’importanza del conto demo.



Regola del 2%: perché non rischiare mai più del necessario

Una delle regole più diffuse tra i trader è la “regola del 2%”, secondo cui non bisognerebbe rischiare più del 2% del capitale totale su una singola operazione.

Se, ad esempio, hai un capitale di 5.000 euro, il rischio massimo per trade dovrebbe essere:

  • 2% di 5.000 € = 100 euro

Questo non significa puntare solo 100 euro sull’operazione: significa che al massimo puoi perdere 100 euro, considerando l’eventuale stop loss.

Perché è importante?

  • Ti protegge da una serie di perdite consecutive.
  • Evita che un singolo errore comprometta l’intero capitale.
  • Ti obbliga a ragionare in termini percentuali e non emotivi.

Il trading è una maratona, non una gara di velocità. Conservare il capitale è il modo migliore per crescere nel tempo.

Stop loss: lo strumento essenziale per limitare i danni

Lo stop loss è un ordine automatico che chiude la posizione se il prezzo raggiunge un certo livello. È il salvagente del trader, soprattutto nei mercati volatili.

Perché utilizzare sempre lo stop loss

  • Previene perdite ingenti in caso di movimenti improvvisi.
  • Riduce il coinvolgimento emotivo, impedendo di “sperare” in un’inversione che potrebbe non arrivare.
  • Supporta la disciplina, perché definisce il rischio prima ancora di entrare sul mercato.

Dove posizionarlo?

La regola generale è:

  • abbastanza vicino da proteggere il capitale,
  • ma non così vicino da essere colpito dai normali rimbalzi del mercato.

Molti trader lo posizionano in prossimità di supporti o resistenze, oppure calcolano una distanza basata sulla volatilità dello strumento.



Perché il conto demo è fondamentale per imparare senza rischiare

Prima di entrare sui mercati reali, è consigliabile usare un conto demo, cioè un ambiente di trading che replica in tutto e per tutto quello reale, ma con denaro virtuale.

I principali vantaggi

  • Zero rischio: puoi sperimentare senza mettere a rischio il capitale.
  • Apprendimento degli strumenti: piattaforme, grafici, indicatori, ordini.
  • Test delle strategie: puoi capire cosa funziona e cosa no, senza conseguenze economiche.
  • Gestione emotiva: anche se il denaro non è reale, il conto demo aiuta a familiarizzare con pressioni e dinamiche del trading.

Il conto demo non è un gioco: è il passaggio intermedio che permette di arrivare ai mercati reali con competenze e maggiore consapevolezza del rischio.

Allenati al trading con il conto demo di IG

IG, attiva dal 1974 e oggi tra i leader mondiali del trading online, offre la possibilità di aprire un conto demo gratuito per esercitarsi con le opzioni e altri strumenti finanziari.
Attraverso il conto demo è possibile simulare operazioni su oltre 19.000 mercati globali, imparando a usare la piattaforma e a gestire il rischio in un ambiente sicuro.

Aprendo un conto di trading demo con IG, otterrai:

  • Accesso immediato alla piattaforma di trading online completa e completamente gratuita
  • Avrai a disposizione 30.000 € di fondi virtuali con cui esercitarti.
  • Potrai accedere a oltre 17.000 mercati, tra cui forex, azioni, materie prime, indici e criptovalute.

L’esperienza pratica su un conto demo IG rappresenta un passo essenziale per chi vuole sviluppare un approccio consapevole e professionale al trading.



Affiliate compensation disclaimer: Calcio Finanza partecipa al Programma Partner IG, un programma di affiliazione progettato per consentire ai partner di ricevere una remunerazione tramite link affiliati che puntano a https://www.ig.com. Sebbene possiamo ricevere una commissione su alcune transazioni effettuate attraverso questi link, tutte le opinioni espresse su questo sito sono completamente indipendenti e basate sulla nostra analisi. Ci impegniamo a fornire informazioni oneste e accurate, e il nostro impegno nei confronti dei nostri lettori rimane la nostra priorità assoluta.

Capital at risk disclaimer: Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 71% di conti al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita.

