Torino, ufficiale l'esonero del Direttore sportivo Vagnati. Torna Petrachi

Una decisione che segna una svolta nella gestione sportiva del Torino, maturata in una fase di riflessione più ampia sulla strategia tecnica e sui risultati conseguiti nelle ultime stagioni. La società ha ringraziato Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nel corso del suo mandato, formulandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Il Torino cambia guida nell’area sportiva. Il club granata di proprietà di Urbano Cairo ha annunciato l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dal ruolo di Direttore Sportivo e Responsabile dell’area tecnica, chiudendo così un ciclo durato quasi sei anni.

Contestualmente, il club di Cairo ha scelto la strada della continuità con il passato, affidando nuovamente la direzione tecnico-sportiva a Gianluca Petrachi. Il dirigente torna a Torino dopo l’esperienza già vissuta tra il 2010 e il 2019, periodo nel quale ha contribuito alla costruzione e alla stabilizzazione del progetto granata, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo della valorizzazione degli asset di rosa.

La società ha accolto il nuovo corso con un messaggio di entusiasmo, sottolineando il legame tra Petrachi e l’ambiente granata. Ora la palla passa al mercato e alla programmazione tecnica, con il Toro che proverà a risollevarsi da una situazione che lo vede attualmente al 16° posto in classifica in Serie A.