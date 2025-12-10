Como, bilancio in rosso per 105 milioni nella stagione del ritorno in Serie A

Il Como ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025, quello relativo alla prima stagione in Serie A dopo la promozione del 2023/24, con una perdita pari a 105 milioni di euro, un risultato in netto peggioramento rispetto all’esercizio 2023/24, che si era chiuso in perdita per oltre 47 milioni di euro.

Come si legge nei documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha consultato, il fatturato della società lombarda è stato pari a 55,4 milioni di euro (contro i 9,8 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024), mentre i costi sono quasi triplicati a quota 158,6 milioni (57,6 milioni nel 2023/24).

Como bilancio 2025 – I ricavi del club lariano

Complessivamente, il Como nella stagione 2024/25 ha registrato oltre 55 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 9,8 milioni del 2023/24, con un aumento di 45 milioni di euro legato prevalentemente al passaggio di categoria, che ha comportato un aumento dei ricavi da diritti tv. La voce più corposa è quella relativa ai diritti televisivi del campionato, che ammontano a oltre 31 milioni di euro.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da stadio: 5,921 milioni di euro (1,546 milioni di euro nel 2023/24)

5,921 milioni di euro (1,546 milioni di euro nel 2023/24) Contributi in conto esercizio: 4,671 milioni di euro (7,356 milioni di euro nel 2023/24)

4,671 milioni di euro (7,356 milioni di euro nel 2023/24) Ricavi da diritti televisivi: 31,78 milioni di euro (0 euro nel 2023/24)

31,78 milioni di euro (0 euro nel 2023/24) Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 5,781 milioni di euro (652mila euro nel 2023/24);

5,781 milioni di euro (652mila euro nel 2023/24); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 6,880 milioni di euro, di cui 5,147 milioni di euro di plusvalenze (0 euro nel 2023/24);

6,880 milioni di euro, di cui 5,147 milioni di euro di plusvalenze (0 euro nel 2023/24); Altri ricavi: 361mila euro (261mila euro nel 2023/24);

361mila euro (261mila euro nel 2023/24); TOTALE: 55,397 milioni di euro (9,816 milioni nel 2023/24).

Como bilancio 2025 – I costi della società

I costi a bilancio per il Como sono praticamente triplicati nel 2024/25 a 158,6 milioni di euro rispetto ai 57,5 milioni di euro del 2023/24. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 83,9 milioni di euro (in netto aumento rispetto ai 31,9 milioni di euro del 2023/24) di cui 78,99 milioni come compensi contrattuali ai tesserati (29,3 milioni nel 2023/24), mentre gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati invece pari a 31,4 milioni di euro (5,7 milioni di euro nel 2023/24).

Questi i costi voce per voce nella stagione 2024/25:

Costi per il personale: 85,6 milioni di euro (33,5 milioni di euro nel 2023/24);

85,6 milioni di euro (33,5 milioni di euro nel 2023/24); Ammortamenti e svalutazioni: 31,4 milioni di euro (5,7 milioni di euro nel 2023/24);

31,4 milioni di euro (5,7 milioni di euro nel 2023/24); Altri costi: 41,4 milioni di euro (18,3 milioni di euro nel 2023/24);

41,4 milioni di euro (18,3 milioni di euro nel 2023/24); TOTALE: 158,6 milioni di euro (57,5 milioni di euro nel 2023/24).

Como bilancio 2025 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 103,2 milioni di euro (rispetto al -47,8 milioni di euro del 2023/24). Il risultato ante imposte è stato negativo per 105 milioni di euro circa rispetto al -47,8 milioni del 2023/24, mentre il risultato netto è stato negativo sempre per 105 milioni di euro contro il rosso di 47,8 milioni del 2023/24.

Como bilancio 2025 – Debiti e patrimonio netto

Il patrimonio netto al 30 giugno 2024 è positivo per 32,4 milioni, dopo un corposo intervento da parte degli azionisti che hanno versato nelle casse del club oltre 133 milioni di euro nel corso del 2024/25 e ulteriori 69 milioni nei primi mesi della stagione 2025/26. Infine, sul fronte debiti, complessivamente sono aumentati a 129,9 milioni di euro (42,1 milioni al 30 giugno 2024).

Como bilancio 2025 – La stagione 2025/26

Guardando all’evoluzione prevedibile della gestione, questa «dipenderà, come sempre, dai risultati che verranno conseguiti nel corso della stagione sportiva, da come la Società sarà in grado di valorizzare il patrimonio dei propri calciatori, dalla prima squadra al settore giovanile, e dalle attività collaterali relative alla gestione commerciale e alla possibilità di riqualificazione dello Stadio Sinigaglia», si legge nel bilancio.

«La società, in vista della stagione sportiva 2025/26 e per rispettare i criteri infrastrutturali per l’ottenimento della Licenza Nazionale per il campionato di Serie A, ha effettuato ulteriori lavori e migliorie dello stadio Sinigaglia per raggiungere la capienza minima di 12.000 posti», conclude il Como.