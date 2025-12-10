Quanto ha speso il Como sul mercato? Da Baturina a Paz, le cifre ufficiali

Il Como ha chiuso il bilancio 2024/25, quello relativo alla prima stagione dal ritorno in Serie A con un rosso pari a 105 milioni di euro. Cifra nettamente in crescita rispetto alle perdite per 47 milioni della stagione precedente, quella conclusa con la promozione diretta nella massima serie grazie al secondo posto in Serie B dietro al Parma.

Dal fascicolo di bilancio – consultato da Calcio e Finanza – emergono anche alcuni dettagli interessanti sulla campagna acquisti della stagione 2024/25, che ha completamente trasformato la rosa a disposizione di Cesc Fabregas per affrontare la Serie A dopo una lunga assenza durata di 21 anni. I diritti pluriennali relativi alle prestazioni dei calciatori sono cresciuti dai quasi 40 milioni dal 30 giugno 2024 agli oltre 143 milioni del 2025, con un incremento di 115 milioni.

«A livello di campagna trasferimenti, nella sessione di mercato di luglio e agosto 2024 la Società ha ulteriormente investito nella rosa della prima squadra con il tesseramento di giocatori di livello internazionale come Alberto Moreno Pérez, Sergi Roberto, Pepe Reina e l’acquisizione di giovani calciatori come Nicolás Paz, Yannik Engelhardt e Alieu Fadera – si legge nel fascicolo –. Nelle sessioni di mercato di gennaio e giugno 2025 la Società ha ulteriormente investito nella rosa della prima squadra, principalmente con l’acquisizione di giocatori provenienti da federazioni estere come Jean Jules Michel Butez, Maxence Caqueret, Ivan Smolčić, Diaoune Assane Diao, Anastasios Douvikas, Alex Valle e Martin Baturina».