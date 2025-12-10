Quanto hanno speso i proprietari del Como? Il club lariano è tornato in Serie A nella stagione 2024/25, dopo un’attesa durata 21 anni. Un traguardo raggiunto grazie alla conquista del campionato di Serie B, resa possibile soprattutto dagli investimenti quella che è la proprietà calcistica più ricca d’Italia: i fratelli indonesiani Robert e Budi Hartono, che hanno affidato la gestione del club al presidente Mirwan Suwarso . Secondo Forbes, i due imprenditori vantano attualmente un patrimonio di quasi 44 miliardi di dollari.

Una piccola parte di questa fortuna è servita, dal 2019 a oggi, per portare avanti il progetto del Como, che nella stagione 2024/25 – come rivelato da Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali – ha chiuso il bilancio in rosso di 105 milioni di euro. Uno squilibrio che ha richiesto inevitabilmente l’intervento della proprietà, che tra questo esercizio e i primi mesi della stagione 2025/26 ha versato oltre 202 milioni di euro per sostenere il club a livello economico e patrimoniale.

Quanto hanno speso i proprietari del Como? Le cifre dal 2019/20 a oggi

Si tratta dei versamenti più corposi dal 2019 a oggi (periodo di gestione del club da parte della proprietà indonesiana), ma non degli unici effettuati in questi anni. Dal 2019/20 al 2024/25 (ultimo bilancio disponibile), dalla proprietà sono arrivati complessivamente quasi 228,27 milioni di euro nelle casse del Como, di cui la larghissima maggioranza in termini di versamenti in conto capitale e aumenti di capitale. A questa cifra si sommano poi i 69,2 milioni di euro che sono stati versati tra il 7 luglio 2025 e il 24 novembre 2025, dunque nei primi mesi dell’esercizio 2025/26. La proprietà è dovuta sempre intervenire a livello patrimoniale per equilibrare la situazione: si è passati dai 2,5 milioni del 2019/20 fino ai 69,2 milioni dei primi mesi del 2025/26, per un totale di versamenti pari a 297,43 milioni di euro. In questa cifra sono compresi i 7,44 milioni a livello di ricavi da parti correlate e i 200mila euro spesi per l’acquisto del club.