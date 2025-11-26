Come leggere un grafico di borsa: guida semplice per iniziare

Capire come si legge un grafico di borsa è il primo passo per orientarsi nel mondo dei mercati finanziari. Anche se può sembrare complesso, in realtà bastano pochi concetti di base per iniziare ad analizzare l’andamento di un titolo, un indice o una materia prima. In questa guida introduttiva vediamo i principi fondamentali dell’ analisi tecnica e quali sono le tipologie di grafici più utilizzate dai trader.

Le candele con corpi stretti e ombre lunghe indicano che c’è stata una forte pressione in una direzione, ma che per una qualche ragione il prezzo è tornato indietro.

I grafici a candele sono il tipo di grafici più conosciuto dai trader in quanto permettono di offrire velocemente un gran numero di informazioni in modo facile. Alcuni pattern sono più leggibili su un grafico a candele (nell’esempio sotto riportato il grafico a candele del titolo Juventus) rispetto ai grafici a linee o a barre.

Generalmente i grafici a candele sono rappresentati in bianco e nero ma nella maggior parte delle piattaforme i grafici ora utilizzano il rosso e il verde.

Questi grafici mostrano esattamente le stesse informazioni dei grafici a barre ma in modo leggermente diverso. Qui il corpo della candela mostra l’estensione del prezzo, le estremità sono il massimo e minimo e i colori indicano se il prezzo è salito o sceso.

I grafici a barre sono più complessi dei grafici a linee e mostrano i prezzi di apertura e di chiusura, così come i massimi e i minimi per ogni periodo. Vengono talvolta chiamati grafici HLOC , dal momento che mostrano il massimo (High), il minimo (Low), l’apertura (Open) e la chiusura (Close).

Questo è il tipo di grafico più semplice – consiste solo in un insieme di punti uniti da una linea. Questo tipo di grafico mostra lo storico dei movimenti di prezzo di uno strumento finanziario (indice, azione, ecc.) su un dato mercato in modo molto semplice e chiaro. A differenza dei grafici a barre e a candele, i grafici a linee mostrano solo il prezzo di chiusura di uno strumento finanziario in un dato periodo di tempo. Come nel caso del grafico relativo al titolo della Juventus riportato qui sotto.

La prima cosa da tenere presente sono le diverse tipologie di grafici a disposizione e i loro relativi vantaggi.

Esaminando i trend e pattern dei valori degli strumenti finanziari negoziati sui mercati, gli analisti tecnici cercano di interpretare il comportamento di chi compra e di chi vende utilizzando i dati raccolti come indicatore del futuro movimento del mercato. Dal momento che ci sono certi tipi di pattern comportamentali che si ripetono ciclicamente, è possibile individuarli e prevedere la probabilità che si ripetano nel futuro andamento del mercato.

L’analisi tecnica è lo studio dei movimenti dei prezzi attraverso i grafici. L’obiettivo non è prevedere il futuro con certezza, ma individuare tendenze e possibili punti di svolta guardando lo storico dei movimenti di prezzo dei mercati. Sicuramente il modo più facile per fare questo è osservare i grafici.

Supporti, resistenze e trend line

Tra gli elementi più importanti alla base dell’analisi tecnica ci sono supporti, resistenze e trend line.

Supporti: dove il prezzo tende a “rimbalzare” verso l’alto

Un supporto è un livello di prezzo in cui, in passato, il titolo ha smesso di scendere e ha iniziato a risalire.

In pratica è una sorta di “pavimento”, una zona in cui domanda e interesse dei compratori aumentano.

Perché è utile?

Ti aiuta a capire dove il prezzo potrebbe fermare la sua discesa.

Può suggerire un punto d’ingresso interessante per chi considera un acquisto.

Resistenze: il “soffitto” che il prezzo fatica a superare

Una resistenza è l’opposto di un supporto: un livello in cui il prezzo, più volte, ha smesso di salire.

È un “soffitto” psicologico e tecnico in cui gli investitori iniziano a vendere.

Perché è utile?

Aiuta a stimare dove il prezzo potrebbe incontrare difficoltà a crescere.

Può indicare un’area da monitorare se si è già in profitto e si vuole proteggere il guadagno.

Trend line: la direzione del mercato in un colpo d’occhio

La trend line è una linea tracciata sul grafico che collega i minimi (in trend rialzista) o i massimi (in trend ribassista).

Serve per identificare rapidamente la direzione prevalente del mercato:

Se i prezzi fanno minimi e massimi crescenti → trend rialzista

Se i prezzi fanno massimi e minimi decrescenti → trend ribassista

Perché è utile?

Aiuta a capire se si sta andando “contro” o “a favore” del trend.

Permette di individuare possibili punti di rottura (breakout).

In un trend laterale, invece, non c’è una chiara sequenza di massimi e minimi e i prezzi generalmente oscillano in uno stretto range tra il supporto e la resistenza