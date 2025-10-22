Trading con leva finanziaria: che cos’è e come gestire il rischio

La leva finanziaria è uno degli strumenti più potenti e, allo stesso tempo, più delicati del trading online. Permette di amplificare i risultati – in positivo o in negativo – anche con un capitale iniziale limitato.

Per questo motivo, è fondamentale capire come funziona, quali sono i rischi e quali strumenti si possono usare per proteggere il proprio capitale. Che cos’è la leva finanziaria La leva finanziaria consente di controllare una posizione di valore superiore rispetto al capitale realmente investito.

In pratica, il broker “anticipa” una parte dell’importo necessario per aprire una posizione, mentre il trader deposita solo una frazione chiamata margine. Ad esempio, con una leva 1:10 è possibile aprire una posizione da 1.000 euro investendo soltanto 100 euro di margine.

Il guadagno (o la perdita) viene calcolato sull’intero valore della posizione, non sul solo margine.

Questo significa che la leva amplifica tanto i profitti quanto le perdite, rendendo indispensabile una gestione consapevole del rischio.

Esempio pratico: come la leva finanziaria amplifica i risultati Immaginiamo di negoziare un’azione che vale 10 euro. Senza leva (1:1) Capitale investito: 1.000 euro (100 azioni)

Prezzo sale a 11 euro (+10%)

Valore finale: 1.100 euro → guadagno = 100 euro (+10%) Con leva 1:10 Capitale investito (margine): 100 euro

Valore nominale posizione: 1.000 euro

Se il prezzo sale a 11 euro (+10%), guadagno = 100 euro → +100% sul capitale investito

Se il prezzo scende a 9 euro (–10%), perdita = 100 euro → –100% sul capitale investito Con la leva, dunque, anche piccoli movimenti di mercato possono avere un impatto importante sul risultato finale. Quali sono i prodotti a leva che si possono negoziare La maggior parte del trading a leva utilizza prodotti derivati, ovvero strumenti che derivano il loro valore dal prezzo di un asset sottostante (azioni, indici, materie prime, valute, criptovalute) invece di implicare la proprietà diretta del bene. Tra i principali prodotti a leva disponibili sulle piattaforme di trading online, come IG, troviamo i seguenti strumenti: 1. CFD (Contract for Difference) I contratti per differenza, o CFD, sono accordi con un provider per negoziare la differenza di prezzo di un determinato prodotto finanziario tra il momento di apertura della posizione e la sua chiusura. 2. Barrier Option Opzioni dotate di un livello di knock-out detto barriera.

Se il prezzo di mercato del sottostante supera la barriera, l’opzione si chiude automaticamente, limitando così il rischio.

Quando si acquista una barrier, si sceglie anche il livello di leva. 3. Vanilla Option Simili alle opzioni tradizionali di tipo americano. Consentono di acquistare il diritto – ma non l’obbligo – di comprare o vendere un asset, oppure di vendere l’opzione per ottenere un premio.

Il rischio è più complesso e può essere potenzialmente illimitato.

I vantaggi e i rischi della leva finanziaria Vediamo ora quali sono i rischi e i vantaggi di fare trading online attraverso la leva finanziaria. 1. Profitti amplificati Con la leva puoi ottenere gli stessi risultati di un investimento tradizionale versando solo una frazione del valore totale.

Poiché i profitti vengono calcolati sull’intera posizione, anche un piccolo movimento favorevole può generare un rendimento elevato. 2. Perdite amplificate Il rovescio della medaglia è che le perdite crescono nella stessa misura.

È facile sottovalutare l’esposizione reale, ma è importante ricordare che si sta rischiando l’intero valore nominale della posizione, non solo il margine.

Le normative europee garantiscono comunque la protezione dal saldo negativo, che impedisce al conto di andare sotto zero. 3. Generare nuove opportunità La leva permette di liberare capitale, che può essere utilizzato per aprire altre operazioni. Questa caratteristica è nota anche come gearing. 4. Costi di mantenimento Quando si utilizza la leva, il broker di fatto “presta” parte del denaro per aprire la posizione.

Se la posizione resta aperta overnight, viene addebitato un piccolo costo di mantenimento. 5. Operare al ribasso (short selling) Con i prodotti a leva è possibile trarre profitto anche da mercati in discesa.

Tuttavia, le posizioni short espongono a rischi potenzialmente illimitati, poiché i prezzi possono continuare a salire. 6. Nessun privilegio da azionista Con il trading a leva non si detiene realmente il titolo.

Ciò significa che, ad esempio, non si ricevono dividendi: l’importo equivalente viene accreditato o addebitato sul conto, a seconda che la posizione sia long o short. 7. Trading 24 ore su 24 Molti mercati – in particolare indici e coppie valutarie – sono accessibili 24 ore su 24, offrendo un’elevata flessibilità operativa. 8. Richiamo di margine Se la posizione si muove contro il trader, il broker può richiedere un richiamo di margine, cioè un versamento aggiuntivo per mantenere aperta l’operazione.

In caso contrario, la posizione può essere chiusa automaticamente per limitare le perdite.

Effetto leva e gestione del rischio Il trading a leva comporta un rischio elevato, ma esistono diversi strumenti per limitare le perdite potenziali e proteggere il capitale. Vediamo quali sono: 1. Stop loss Ordine automatico che chiude la posizione a un livello di prezzo prestabilito per contenere la perdita. Tuttavia, in condizioni di forte volatilità, l’ordine potrebbe non essere eseguito esattamente al prezzo impostato. 2. Stop garantiti Funzionano come gli stop loss ma garantiscono l’esecuzione esatta al livello scelto, anche in caso di gap o slippage.

L’attivazione comporta un piccolo premio aggiuntivo, ma assicura un controllo più preciso del rischio. 3. Prodotti a rischio limitato Con questi strumenti – come le barrier option – il rischio massimo è limitato al deposito iniziale o al premio pagato.

Non è quindi possibile perdere più del capitale investito. 4. Garanzia del conto protetto Le normative UE garantiscono che non si possa perdere più del saldo disponibile sul conto.

Se il conto dovesse andare in negativo, viene automaticamente riportato a zero senza costi aggiuntivi. 5. Alert di prezzo e ordini limite Anche strumenti come alert e ordini limite possono aiutare a monitorare e gestire le posizioni in tempo reale.

Un esempio di gestione del margine Supponiamo di avere 800 euro sul conto e di aprire una posizione in CFD sul titolo Juventus che richiede un margine di 500 euro.

La posizione ha un valore nominale di 10.000 euro, cioè 20 volte superiore al margine.

Se il mercato si muovesse contro di oltre il 3% (300 euro), il conto non disporrebbe più dei fondi necessari per mantenere aperta la posizione.

In questo caso scatterebbe un richiamo di margine, che richiederebbe di versare altri fondi o chiudere altre posizioni. Trading con leva finanziaria: fare pratica con un conto demo La leva finanziaria è uno strumento che può moltiplicare le opportunità, ma anche i rischi.

Usarla in modo responsabile significa conoscere a fondo i meccanismi dei prodotti derivati e utilizzare sempre gli strumenti di protezione disponibili: stop loss, ordini garantiti, prodotti a rischio limitato e garanzia del conto protetto. Prima di operare con denaro reale, è consigliabile fare pratica con un conto demo, per comprendere meglio le dinamiche dei mercati e sviluppare una strategia di gestione del rischio.

IG, attiva dal 1974 e oggi tra i leader mondiali del trading online, consente di aprire gratuitamente un conto demo e accedere a oltre 19.000 mercati globali.