La UEFA è il primo ente sportivo a entrare nella maxi coalizione anti-pirateria

La UEFA ha aderito ufficialmente all’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale per la protezione dei contenuti, dedicata alla lotta contro la pirateria digitale. La UEFA diventa così il primo detentore di diritti sportivi a entrare a far parte di ACE, contribuendo a un più ampio sforzo a livello di settore per tutelare il valore dei contenuti creativi e sportivi in tutto il mondo.

La UEFA avrà un ruolo attivo nel “Live Tier” di ACE, che potenzia e coordina le azioni dell’alleanza contro le operazioni di pirateria sportiva e, in collaborazione con le forze dell’ordine e altri partner, promuove iniziative per individuare, scoraggiare e smantellare gli operatori illegali. Questa adesione rafforza anche la posizione della UEFA e di UC3 – l’entità che supervisiona la commercializzazione dei diritti delle competizioni per club UEFA – come protagonisti di primo piano nell’azione globale contro la pirateria.

ACE, l’alleanza globale leader nella lotta alla pirateria digitale guidata dalla Motion Picture Association (MPA), riunisce oltre 50 grandi società e studi dell’intrattenimento in un’iniziativa coordinata per contrastare la pirateria digitale che minaccia l’integrità dell’ecosistema digitale.

«L’ingresso della UEFA in ACE rappresenta un momento fondamentale nella nostra strategia globale di protezione dei contenuti», ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, Direttore Esecutivo Marketing della UEFA. «Questa collaborazione ci permette di ampliare le nostre capacità di intervento, approfondire la cooperazione con i leader del settore e sfruttare le comprovate competenze di ACE per contrastare i servizi illegali».

«Con l’adesione della UEFA alla più grande coalizione mondiale contro la pirateria, rafforziamo la nostra lotta per individuare, scoraggiare e smantellare la pirateria online ovunque», ha affermato Charles Rivkin, Presidente e Amministratore Delegato della Motion Picture Association e Presidente di ACE. «L’ingresso della UEFA rafforza la capacità di ACE di proteggere i contenuti sportivi dalle attività illecite in tempo reale e amplia la portata dei nostri sforzi per tutelare i tifosi di calcio e gli emittenti di tutto il mondo».

I membri del Live Tier di ACE beneficiano della condivisione di un’intelligence in tempo reale senza eguali, di una rete globale, di azioni di advocacy politica e di partnership con il settore privato e con le autorità. Basandosi sugli strumenti consolidati di ACE per smantellare le reti di pirateria, il Live Tier comprende personale, processi e tecnologie dedicati ad affrontare l’immediatezza della pirateria durante le giornate di gara.

«La UEFA e UC3 restano profondamente impegnate nella tutela degli interessi della loro rete di partner televisivi. Tale impegno è fondamentale, poiché i ricavi derivanti dai diritti media delle competizioni UEFA costituiscono la base della sostenibilità del calcio, tanto a livello professionistico quanto a livello di base, e sostengono iniziative di sviluppo in tutto l’ecosistema calcistico europeo», ha concluso la Federcalcio europea in una nota.