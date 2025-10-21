Dal nuovo match di apertura alla finale: le date della Champions 2027/28

La Champions League riparte questa sera con la terza giornata del girone unico, che vede in lotta anche quattro formazioni italiane per l’accesso alla fase a eliminazione diretta del torneo. In attesa di scoprire il destino di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, la UEFA è al lavoro per costruire le prossime edizioni della competizione.

Tra le novità che saranno introdotte a partire dalla stagione 2027/28, quella più interessante riguarda la squadra Campione d’Europa in carica, che sarà chiamata a inaugurare la nuova edizione della Champions League. La squadra vincitrice giocherà nella serata di martedì del primo turno, nell’ambito della settimana di esclusiva della competizione, con tutti gli altri match spalmati tra mercoledì e giovedì.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la prima volta di questo match inaugurale è programmata per martedì 7 settembre 2027, quando la squadra Campione d’Europa dell’edizione 2026/27 sfiderà la prima avversaria del girone unico. Le altre sfide saranno programmate per mercoledì 8 e giovedì 9 settembre.

Date Champions 2027 2028 – La massima competizione europea

Di seguito, tutte le date della Champions League 2027/28, tenendo presente che manca ancora l’ufficialità e che il calendario potrebbe quindi subire variazioni:

7, 8, 9 settembre 2027 – prima giornata girone Champions (con match inaugurale)

12, 13 ottobre 2027 – seconda giornata girone Champions

19, 20 ottobre 2027 – terza giornata girone Champions

2, 3 novembre 2027 – quarta giornata girone Champions

23, 24 novembre 2027 – quinta giornata girone Champions

7,8 dicembre 2027 – sesta giornata girone Champions

18, 19 gennaio 2028 – settima giornata girone Champions

26 gennaio 2028 – ottava giornata girone Champions (tutte le sfide in contemporanea)

Dopo la prima fase (con le ultime due giornate che potrebbero anche essere anticipate di una settimana), si passerà poi ai turni a eliminazione diretta, programmati come di seguito:

15-16 e 22-23 febbraio 2028 – playoff

7-8 e 14-15 marzo 2028 – ottavi di finale

4-5 e 11-12 aprile 2028 – quarti di finale

25-26 aprile e 2-3 maggio – semifinali

27 maggio 2028 – finale

Date Champions 2027 2028 – Le altre competizioni

Tra le altre date interessanti da segnalare, la finale di Supercoppa europea è prevista per l’11 agosto del 2027, mentre le finali di Europa League e Conference League si dovrebbero disputare rispettivamente il 17 e il 24 maggio 2027.

Due giorni dopo la finale della Champions League, si aprirà la finestra internazionale dedicata alle Nazionali (dal 29 maggio al 6 giugno), prima che l’Europa si concentri su EURO 2028. La competizione continentale andrà in scena in Regno Unito e Irlanda a partire dal 9 giugno e si concluderà il 9 luglio.