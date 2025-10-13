Champions, dal 27/28 i campioni in carica inaugureranno il torneo 

La UEFA ha lanciato oggi il bando per i diritti televisivi delle coppe europee a partire dalla stagione 2027/28. Insieme agli statunitensi di Relevent, la Federcalcio europea ha studiato una gara simultanea nei principali Paesi europei e nuovi pacchetti, con l’obiettivo di massimizzare i ricavi derivanti dalle tre competizioni per club, dalla Champions alla Conference.

Contestualmente, la UEFA ha annunciato anche una novità di campo, che sarà introdotta proprio a partire dalla stagione 2027/28. Per la prima volta nella storia della Champions League, la stagione del nuovo ciclo di diritti inizierà con un grande incontro del martedì sera: i campioni in carica inaugureranno la difesa del titolo con una partita in casa.

Il resto della giornata si svolgerà invece tra mercoledì e giovedì, durante la cosiddetta “settimana esclusiva” dedicata alla Champions League, garantendo la massima visibilità a tutti i club. Settimana esclusiva introdotta a partire dalla passata stagione e che è prevista per ognuna delle tre coppe europee.