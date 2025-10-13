UC3 e Relevent Football Partners hanno avviato oggi il processo di gara per i diritti televisivi delle competizioni europee per club della UEFA, a partire dalla stagione 2027/28, introducendo alcune innovazioni. Dopo la riunione del consiglio di UC3 di martedì scorso, è stata approvata una strategia commerciale più snella e innovativa. Al centro di questa strategia c’è il riconoscimento di un panorama mediatico in rapida evoluzione, in cui nuove piattaforme digitali globali offrono sempre più opportunità per i tifosi investendo nello sport, mentre i media tradizionali garantiscono un’ampia copertura e continuità in tutta Europa.

In risposta a questo panorama, UC3 ha lanciato per la prima volta una gara simultanea nei cinque principali mercati mediatici europei — Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito — per i diritti delle coppe europee. La gara prevede la possibilità di accordi quadriennali, in linea con l’evoluzione del mercato e con altre competizioni calcistiche di alto livello in Europa, per garantire maggiore stabilità sia ai detentori dei diritti sia ai tifosi.

Inoltre, sarà introdotto un pacchetto esclusivo “first-pick”, che offrirà i diritti su una partita per giornata della UEFA Champions League, per rispondere alle nuove tendenze di consumo e ampliare ulteriormente la portata della competizione. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 18 novembre.

Guy-Laurent Epstein, co-direttore generale di UC3, ha dichiarato: «Il lancio di questa nuova gara rappresenta una tappa fondamentale nella strategia commerciale di UC3. Introducendo un approccio più flessibile e orientato a livello globale, puntiamo ad attrarre una gamma più ampia di partner e a garantire che le competizioni per club UEFA continuino a essere all’avanguardia nell’innovazione mediatica sportiva. L’esperienza di Relevent Football Partners nel panorama commerciale ne fa un partner ideale per realizzare questa ambizione».

Charlie Marshall, co-direttore generale di UC3, ha aggiunto: «UC3 nasce per promuovere un cambiamento significativo nel marketing del calcio europeo attraverso una collaborazione sempre più stretta tra UEFA e club. Sulla scia del successo del nuovo formato delle competizioni maschili UEFA, riteniamo essenziale continuare a innovare e portare nuove idee sul mercato per creare valore per competizioni, club, partner e tifosi».

Boris Gartner, CEO di Relevent Football Partners, ha affermato: «Insieme a UC3, UEFA ed EFC, stiamo adottando un approccio a lungo termine basato sulla partnership per la commercializzazione delle competizioni europee per club. Il nostro obiettivo è costruire un modello che allinei gli interessi e crei valore duraturo per partner mediatici, competizioni e club rappresentati — non solo per il prossimo ciclo, ma per i prossimi vent’anni e oltre».