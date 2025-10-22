Troppe proteste, la Liga spagnola cancella Villarreal-Barcellona a Miami

La Liga spagnola ha annunciato che, a seguito delle conversazioni con il promotore della partita ufficiale del campionato a Miami, è stata presa la decisione di cancellare l’organizzazione dell’evento a causa dell’incertezza sorta in Spagna nelle ultime settimane.

L’entità calcistica, in un comunicato, ha espresso «profondo rammarico per il fatto che questo progetto, che rappresentava un’opportunità storica e senza precedenti per l’espansione internazionale del calcio spagnolo, non potrà andare avanti. Disputare una partita ufficiale fuori dai nostri confini sarebbe stato un passo decisivo per la crescita globale della competizione, rafforzando la presenza internazionale dei club, la visibilità dei giocatori e il posizionamento del calcio spagnolo in un mercato strategico come quello degli Stati Uniti».

Secondo la Liga, «il progetto rispettava pienamente tutte le normative federative e non intaccava l’integrità della competizione, come confermato dagli organismi competenti incaricati di garantirne la conformità, i quali si sono opposti per altre ragioni».

In un contesto globale sempre più competitivo, in cui leghe come la Premier League o competizioni come la UEFA Champions League continuano ad ampliare la propria portata e la capacità di generare ricavi, «iniziative di questo tipo sono fondamentali per garantire la sostenibilità e la crescita del calcio spagnolo. Rinunciare a simili opportunità ostacola la generazione di nuove entrate, limita la capacità dei club di investire e competere, e riduce la proiezione internazionale dell’intero ecosistema calcistico spagnolo».

La Liga ha comunque voluto «ringraziare i club per la loro disponibilità e collaborazione in questo progetto, così come per il loro costante impegno nella crescita della competizione. Da parte di LaLiga, continueremo, come sempre, a lavorare per portare il calcio spagnolo in ogni angolo del mondo, promuovendo una visione aperta, moderna e competitiva che avvantaggi club, giocatori e tifosi».