CFD che cosa sono: la guida semplice ai Contracts for Difference

La sigla CFD sta per Contract for Difference , cioè “Contratto per differenza”. In pratica, i CFD sono strumenti finanziari che replicano l’andamento di un asset (azioni, indici, materie prime, valute, criptovalute) senza bisogno di possederlo davvero.

Sempre più spesso, chi si avvicina al trading online sente parlare di CFD . Ma esattamente che cosa sono i CFD? In questo articolo proviamo a spiegarlo con parole semplici, con esempi pratici e mettendo in chiaro sia i vantaggi che i rischi.

Il trading online è sempre più diffuso, ma non tutti sanno davvero che cosa è. In questa guida spieghiamo in modo semplice come funziona, quali strumenti si usano e quali rischi è importante conoscere prima di iniziare.

Come funzionano i CFD: un esempio pratico

Per spiegare in modo semplice il funzionamento dei CFD a chi non ha familiarità con questo strumento finanziario, abbiamo scelto un esempio pratico: il confronto tra l’investimento diretto in azioni quotate – più intuitivo anche per chi non ha mai operato in Borsa – e il trading sulle stesse azioni tramite CFD.

1. Operatività diretta su azioni

Immaginiamo che all’apertura di una seduta di Borsa l’azione di una società quotata, ad esempio la Juventus, valga 1 euro.

Supponiamo di investire in avvio di seduta 5 euro per acquistare 5 azioni e che, nel corso della giornata, il titolo salga a 1,25 euro.

Vediamo cosa succederebbe se decidessimo di vendere le azioni per realizzare l’incremento del titolo:

Saldo iniziale sul conto: 100 euro

Acquisto 5 azioni Juventus a 1 euro → investimento = 5 euro

Juventus a → investimento = Il titolo sale a 1,25 euro

Vendita 5 azioni → incasso = 6,25 euro

Guadagno = 1,25 euro

Saldo finale sul conto: 101,25 euro

Investendo direttamente in azioni guadagni solo se il prezzo sale e il profitto è proporzionale al numero di azioni acquistate e rivendute.

2. Trading su azioni attraverso i CFD

Con i CFD è possibile fare trading su vari strumenti finanziari, tra cui le azioni, senza possederli direttamente.

Si può aprire una sia una posizione rialzista (long), nel caso si ritenga che le azioni si apprezzino, sia una posizione ribassista (short), se si pensa che i titoli possano subire un ribasso.

Riprendiamo l’esempio della Juventus:

Saldo iniziale sul conto: 100 euro

Apertura di un CFD long sulle azioni Juventus a 1 euro

Impostiamo un valore di 5 euro/punto → ogni variazione di 0,01 euro vale 5 euro

→ ogni variazione di 0,01 euro vale 5 euro Il titolo sale da 1 a 1,25 euro → differenza = 0,25 euro = 25 punti

Guadagno: 25 × 5 euro = 125 euro

Saldo finale sul conto: 225 euro (100 euro + 125 euro)

Con i CFD, a parità di capitale investito (i 5 euro dell’esempio), i guadagni possono essere molto maggiori rispetto all’investimento diretto in azioni, grazie al cosiddetto “effetto leva”. Attenzione però, se si è scelto di prendere una posizione rialzista attraverso i CFD e le azioni dovessero subire un ribasso, anche le perdite sarebbero notevolmente amplificate rispetto all’investimento diretto in azioni.

3. Operatività diretta su azioni: cosa succede in caso di ribasso

Proviamo ora a vedere che cosa succederebbe in caso di ribasso. Immaginiamo che l’azione Juventus valga 1 euro e compriamo 5 azioni per 5 euro.

Nel corso della giornata il titolo scende a 0,75 €.

Saldo iniziale sul conto: 100 euro

Acquisto 5 azioni a 1 euro → investimento = 5 euro

Il titolo scende a 0,75 euro

Vendita → incasso = 3,75 euro

Perdita = 1,25 euro

Saldo finale sul conto: 98,75 euro

Con le azioni, in caso di ribasso, perdi al massimo quanto hai investito.

4. CFD long con perdita

Vediamo lo stesso scenario con i CFD:

Apertura CFD long con 5 euro/punto

Il titolo Juventus scende da 1 a 0,75 euro → –0,25 euro = –25 punti

Perdita: 25 × 5 euro = –125 euro

Saldo conto = –25 euro

In realtà, molte piattaforme di trading online, come ad esempio IG, applicano la protezione dal saldo negativo, chiudendo automaticamente la posizione prima che il conto scenda sotto zero.

Come si decide il valore per punto nei CFD: l’effetto leva

Come abbiamo visto, con le azioni, il guadagno/perdita dipende solo dal numero di azioni comprate.

Con i CFD sei tu a decidere la size della posizione: quante unità o contratti aprire. La piattaforma traduce questa scelta in un valore per punto:

1 euro/punto → ogni 0,01 euro di movimento vale 1 euro per te.

5 euro/punto → ogni 0,01 euro vale 5 euro.

10 euro/punto → ogni 0,01 euro vale 10 euro.

In questo modo puoi adattare l’esposizione al capitale che hai e al rischio che sei disposto a correre.

Ma fai attenzione: più alto è il valore per punto, più forte è l’effetto leva.

L’importanza di fare pratica con i CFD aprendo un conto demo

Prima di iniziare a fare trading reale sui CFD, è fondamentale prendersi il tempo per fare pratica in un ambiente sicuro. Una soluzione utile è quella di aprire un conto demo: in questo modo puoi esercitarti senza rischiare denaro reale, simulando operazioni sui mercati e testando diverse strategie.

Tra i principali operatori a livello internazionale c’è IG, attiva dal 1974 e oggi tra i leader mondiali del trading online. Con IG hai accesso a più di 19.000 mercati globali e a diversi strumenti finanziari (CFD, opzioni e opzioni barriera), con la possibilità di iniziare gratuitamente con un conto demo.

Partire con un conto demo ti consente di avere a disposizione capitale virtuale, imparare a leggere i grafici, conoscere la piattaforma e acquisire sicurezza nell’apertura e chiusura delle posizioni. In questo modo puoi testare le tue strategie e comprendere meglio le dinamiche dei mercati, senza la pressione di perdere soldi veri.

Solo dopo aver preso confidenza con gli strumenti e con le logiche del trading sarà sensato valutare il passaggio a un conto reale. Lo studio e la pratica restano, infatti, i due passaggi fondamentali per muoversi in modo consapevole nel mondo del trading online.