Inter, oggi l’assemblea degli azionisti per il bilancio record 2024/25 e il nuovo CdA

Andrà in scena oggi l’assemblea dei soci dell’Inter, chiamata ad approvare in particolare il bilancio al 30 giugno 2025, chiuso con un utile di 35,4 milioni di euro.

In particolare, si legge nella convocazione dell’assemblea: “I signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci, esclusivamente in modalità di audio/video-conferenza ai sensi dell’articolo 9.7 dello statuto sociale, il giorno 15 ottobre 2025, alle ore 15:00 (CEST), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di F.C. Internazionale Milano S.p.A. al 30 giugno 2025 e della relativa relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti; Presa d’atto delle dimissioni di un Consigliere; riduzione del numero dei Consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti; Nomina del revisore legale dei conti di F.C. Internazionale Milano S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Per quanto riguarda il bilancio, nelle scorse settimane il CdA del club nerazzurro ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2025, chiuso con un utile netto di 35,4 milioni di euro, da confrontare alla perdita di 35,7 milioni di euro dell’anno fiscale precedente. Il fatturato è stato pari a 567 milioni di euro, il valore più alto di sempre e record per la Serie A (considerando però il valore al netto del player trading), mentre i costi della produzione hanno subito un aumento del 3,8%, pari a circa 18 milioni di euro, per un totale di 482 milioni di euro.

Cambierà invece la composizione del Consiglio di Amministrazione. In particolare, infatti, per migliorare l’efficenza a livello organizzativa, il CdA passerà da dieci a nove componenti, con l’uscita di Carlo Ligori, Global Opportunities strategy di Oaktree.

Il nuovo CdA sarà quindi così composto: