Bilancio e aumento di capitale, il titolo della Juventus apre in calo in Borsa

Il titolo della Juventus apre in calo la settimana, dopo la pubblicazione dei dati del bilancio al 30 giugno 2025, la richiesta di via libera all’aumento di capitale fino a 110 milioni di euro e il nuovo bond da 150 milioni di euro. A Piazza Affari, infatti, il titolo viaggia intorno al -2,5% a 2,78 euro per azione, con alti volumi (540mila pezzi scambiati su una media giornaliera negli ultimi tre mesi di 670mila), con capitalizzazione che vale ora circa 1,05 miliardi di euro.

In particolare, la Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso di 58 milioni, in miglioramento rispetto al rosso di 199 milioni al 30 giugno 2024. Il club bianconero ha registrato ricavi per 529,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 394,5 milioni al 30 giugno 2024. I costi per il club bianconero sono stati pari a 559,6 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 569,7 milioni di euro al 30 giugno 2024.

Inoltre, il CdA della Juventus si prepara a dare il via libera ad un nuovo aumento di capitale fino a 110 milioni di euro. Dopo che lo scorso marzo il CdA aveva valutato l’emissione di un nuovo aumento di capitale e dopo il versamento da parte di Exor di 30 milioni di euro come anticipo, venerdì il CdA bianconero ha deliberato di” sottoporre all’Assemblea degli Azionisti l’attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione stesso ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale nei limiti del 10% del capitale sociale esistente”.