Champions, scelta la seconda partita del girone in diretta in chiaro su TV8

La Champions League è pronta a entrare nel vivo con la prima fase. Dopo il primo turno, tra il 30 settembre e l’1 ottobre infatti andrà in scena la seconda giornata, che vedrà protagoniste tante big europee tra cui anche quattro club italiani: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera.

Champions partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso la legge obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions partita in chiaro: la scelta per il primo turno 25/26

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il secondo grande match della prima fase 2025/26? La partita sarà uno dei big match più attesi della prima fase: si tratta infatti della sfida tra Barcellona e Paris Saint-Germain, due delle candidate alla vittoria finale che già l’anno scorso arrivarono fino in fondo al torneo, la prima venendo eliminata in semifinale dall’Inter e la seconda alzando il trofeo nella finale proprio contro i nerazzurri (vinta per 5-0).

L’incontro Barcellona-PSG – in programma mercoledì 1 ottobre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione.