Juventus, i conti del bilancio 2024 tra fatturato, costi e debiti: tutte le cifre

La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso pari a 199,2 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all’esercizio 2022/23, che si era chiuso in perdita per 123,7 milioni. Il club bianconero ha infatti svrelato tutte le cifre del bilancio scorso, rendendo noto il fascicolo di bilancio al 30 giugno 2024.

Il fatturato della società bianconera è stato pari a 394,5 milioni di euro (contro i 507,7 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), mentre i costi sono diminuiti scendendo a quota 569,9 milioni (606,9 milioni nel 2022/23).

Juventus bilancio 2024 – I ricavi

Complessivamente, la Juventus nella stagione 2023/24 ha registrato 394,5 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 507,7 milioni del 2022/22, complice in particolare la mancata partecipazione alle coppe europee nella passata stagione. La voce più corposa è quella relativa ai ricavi commerciali, sponsor e royalties, pari a 160,5 milioni (di cui 38 milioni derivanti dalla sponsorizzazione con Jeep, azienda correlata visto che fa parte del gruppo Stellantis di cui Exor, holding degli Agnelli–Elkann, è principale azionista), superiori ai diritti tv, pari a 99,7 milioni di euro (rispetto ai 157,1 milioni del 2022/23). I ricavi da gestione dei diritti da calciatori sono stati pari a 34,1 milioni di euro, in particolare legati a plusvalenze per 22,8 milioni di euro di cui 10,9 per la cessione di Zakaria al Monaco e 6,9 milioni per la cessione di De Winter al Genoa. Tra le altre voci, il club bianconero ha incassato 3,6 milioni come sell-on fee dal Genoa per l’operazione Dragusin (ceduto dai rossoblu al Tottenham nello scorso mercato invernale).

I ricavi da stadio sono calati da 61,5 a 57,7 milioni: la voce maggiore è quella legata alle gare di campionato (21,4 milioni), mentre 18,2 milioni sono arrivati dagli abbonamenti. La vittoria in finale di Coppa Italia ha garantito (tra i ricavi considerati da gare) 6,4 milioni di euro, con ulteriori 2,7 milioni di biglietteria dalle gare di Coppa Italia. Tra le altre voci, i ricavi da proventi commerciali (come membership, campi estivi, Stadium Tour & Museo) sono stati pari a 11,4 milioni di euro.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 57,7 milioni di euro (61,5 milioni di euro nel 2022/23);

57,7 milioni di euro (61,5 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi commerciali: 160,5 milioni di euro (178,8 milioni di euro nel 2022/23);

160,5 milioni di euro (178,8 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da diritti tv: 99,7 milioni di euro (157,2 milioni di euro nel 2022/23);

99,7 milioni di euro (157,2 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 34,1 milioni di euro di cui 22,8 milioni dalle plusvalenze (70,2 milioni di euro di cui 47,1 milioni di plusvalenze nel 2022/23);

34,1 milioni di euro di cui 22,8 milioni dalle plusvalenze (70,2 milioni di euro di cui 47,1 milioni di plusvalenze nel 2022/23); Altri ricavi: 42,5 milioni di euro (40,0 milioni di euro nel 2022/23);

42,5 milioni di euro (40,0 milioni di euro nel 2022/23); TOTALE: 394,5 milioni di euro (507,7 milioni nel 2022/23).

Juventus bilancio 2024 – I costi

I costi a bilancio per la Juventus sono diminuiti nel 2023/24 a 569,9 milioni di euro rispetto ai 606,9 milioni di euro del 2022/23. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 264 milioni di euro (in calo rispetto ai 282,4 milioni di euro del 2022/23) di cui 239 milioni come compensi al personale tesserato (255 milioni nel 2022/23). In particolare, le retribzuoni per il personale tesserato sono state pari a 165,4 milioni di euro, rispetto ai 188,9 milioni del 2022/23.

Tra le altre voci, gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti sono calati a 169,8 milioni di euro rispetto ai 179,3 milioni di euro del 2022/23, di cui 139,1 milioni di ammortamenti legati ai calciatori (146,4 milioni nel 2022/23). Tra le svalutazioni, in particolare, pesano quelle legate a Chiesa (3,8 milioni di euro), Pogba (1,7 milioni) e Szczesny (1,5 milioni).

Per quanto riguarda gli altri costi, gli oneri legati alla gestione dei diritti di calciatori sono cresciuti da 12 a 22,2 milioni di euro, di cui 12,7 milioni come oneri accessori non capitalizzati (di cui 3,8 milioni per l’operazione Zakaria), con ulteriori 3,7 milioni per il prestito di Alcaraz dal Southampton e 2,7 milioni come sell-on fee al Borussia Monchengladbach per la cessione di Zakaria.

Questi i costi voce per voce nella stagione 2023/24:

Costi per materiali, forniture e altri approvvigionamenti: 4,3 milioni di euro (4,0 milioni nel 2022/23);

4,3 milioni di euro (4,0 milioni nel 2022/23); Costi per servizi: 81,1 milioni (94,0 milioni di euro nel 2022/23);

81,1 milioni (94,0 milioni di euro nel 2022/23); Costi per prodotti per la vendita: 14,4 milioni di euro (12,3 milioni di euro nel 2022/23);

14,4 milioni di euro (12,3 milioni di euro nel 2022/23); Costi per il personale: 264 milioni di euro di cui 239 milioni per i tesserati (282,4 milioni di euro di cui 255,0 milioni per i tesserati nel 2022/23);

264 milioni di euro di cui 239 milioni per i tesserati (282,4 milioni di euro di cui 255,0 milioni per i tesserati nel 2022/23); Ammortamenti e svalutazioni: 169,8 milioni di euro di cui 139,1 per i giocatori (179,3 milioni di euro di cui 146,4 per i giocatori nel 2022/23);

169,8 milioni di euro di cui 139,1 per i giocatori (179,3 milioni di euro di cui 146,4 per i giocatori nel 2022/23); Costi da gestione diritti calciatori : 22,0 milioni di euro (12,0 milioni nel 2022/23)

: 22,0 milioni di euro (12,0 milioni nel 2022/23) Altri costi: 14,3 milioni di euro (22,9 milioni di euro nel 2022/23)

14,3 milioni di euro (22,9 milioni di euro nel 2022/23) TOTALE: 569,9 milioni di euro (606,9 milioni di euro nel 2022/23)

Juventus bilancio 2024 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a -175,4 milioni di euro (rispetto al -99,3 milioni di euro del 2022/23). Il risultato ante imposte è stato negativo per 196 milioni di euro circa (con un impatto da 24,8 milioni di oneri finanziari), rispetto al -117,3 milioni del 2022/23, mentre il risultato netto è stato negativo per 199,2 milioni di euro contro il rosso di 123,7 milioni del 2022/23.

Juventus bilancio 2024 – Debiti e patrimonio netto

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2024 per il club bianconero risultava positivo per 40,2 milioni, rispetto ai 42,1 milioni del 30 giugno 2023. A livello di bilancio separato, invece, il patrimonio netto al 30 giugno 2024 risultava positivo per 42,1 milioni rispetto ai 44 milioni del 30 giugno 2023.

Infine, sul fronte debiti, le passività complessive sono scese da 833,9 milioni a 678,9 milioni di euro di cui 215 milioni come debiti da factoring (di cui 187 in scadenza al 2027) e 164,5 milioni verso società calcistiche, mentre l’indebitamento finanziario netto è invece pari a -242,8 milioni di euro, rispetto al -339,9 milioni del 30 giugno 2023, alla luce della liquidità a 36,4 milioni di euro (48,6 milioni al 30 giugno 2023).