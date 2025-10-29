Che cosa sono le opzioni nel trading online

l mondo del trading online, le opzioni sono strumenti finanziari derivati che consentono di ottenere esposizione ai movimenti di un mercato senza acquistare o vendere direttamente l’asset sottostante.

Acquistando un’opzione, infatti, si ottiene il diritto – ma non l’obbligo – di comprare o vendere un bene finanziario a un prezzo prefissato entro una determinata scadenza. Questo tipo di contratto è utilizzato dai trader per strategie di copertura, speculazione o gestione del rischio.

Le opzioni possono essere di diverse tipologie: tra le più diffuse si distinguono le opzioni tradizionali e le Vanilla Options, oggetto di questo approfondimento.

Differenza tra opzioni tradizionali e Vanilla Options Le opzioni tradizionali comprendono un’ampia varietà di strumenti, dai contratti standardizzati negoziati sui mercati regolamentati alle cosiddette opzioni esotiche, caratterizzate da funzioni più complesse (come barriere, scadenze multiple o condizioni legate alla volatilità). Le Vanilla Options, invece, rappresentano la forma più semplice e “pura” di opzione.

Vengono chiamate anche plain vanilla options perché, a differenza delle opzioni esotiche, non presentano meccanismi aggiuntivi o particolari. Il loro valore dipende soltanto da tre fattori fondamentali: prezzo del sottostante, tempo alla scadenza e volatilità.

Cosa sono le Vanilla Options e come funzionano Il trading sulle vanilla options consente di speculare sui movimenti di un asset senza detenerlo direttamente. Si tratta di contratti che seguono i movimenti di un mercato sottostante e si dividono in due principali categorie: Call option → dà al titolare il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare il sottostante a un prezzo prestabilito (strike price) entro una certa data. Si utilizza quando si prevede un rialzo dei prezzi.

Put option → dà il diritto, ma non l’obbligo, di vendere il sottostante a un prezzo prefissato entro una determinata scadenza. Si utilizza quando si prevede un ribasso del mercato. Chi acquista un’opzione è chiamato holder e paga un premio, ossia il costo del contratto.

Chi vende un’opzione è chiamato writer e riceve il premio, assumendosi l’obbligo di eseguire la transazione se l’opzione viene esercitata.

Profitti, perdite e leva finanziaria Il premio rappresenta il rischio massimo per chi acquista un’opzione, ma anche il costo per ottenere un’esposizione potenzialmente più ampia rispetto al capitale investito.

In questo senso, le vanilla options sono considerate strumenti a leva, anche se il concetto di leva funziona in modo diverso rispetto ai CFD o ad altri prodotti derivati. Se l’opzione entra “in the money” , cioè se il prezzo del sottostante si muove nella direzione favorevole, il valore del contratto aumenta e il trader può chiudere la posizione in profitto anche prima della scadenza.

Se invece l’opzione scade “out of the money”, perde il suo valore e la perdita si limita al premio pagato. Nel caso di vendita di opzioni, la situazione si inverte: il premio incassato rappresenta il massimo profitto possibile, ma il rischio può essere molto elevato, specialmente nel caso delle call vendute. Per approfondire, leggi anche la guida su come funziona la leva finanziaria nel trading online.

Le variabili che influenzano il prezzo: le “Greche” Il prezzo delle vanilla options è influenzato da diversi fattori: Prezzo del sottostante – più si muove nella direzione favorevole, più l’opzione diventa preziosa; Tempo alla scadenza – più è lontano, maggiore sarà il premio; Volatilità – un mercato più volatile implica maggiori probabilità di variazione dei prezzi, quindi un premio più alto. Questi elementi vengono sintetizzati dalle cosiddette “Greche”, indicatori che misurano la sensibilità del prezzo dell’opzione: Delta → misura quanto cambia il prezzo dell’opzione al variare del sottostante;

Theta → indica la perdita di valore legata al passare del tempo;

Vega → quantifica l’impatto della volatilità sul valore dell’opzione. Conoscere e saper interpretare le Greche è fondamentale per valutare correttamente il rischio e la redditività potenziale di un’operazione.

Esempio di trading con le Vanilla Options Immaginiamo che il titolo Manchester United sia quotato al New York Stock Exchange (NYSE) a 18,50 dollari per azione e che un trader ritenga probabile un aumento del prezzo nelle settimane successive.

Potrebbe quindi acquistare una call Weekly Manchester United 18.00 al prezzo di 0,60/0,65 dollari per contratto. Sulle piattaforme di trading online, come ad esempio IG, i contratti sulle vanilla options rappresentano una size definita in dollari per punto di movimento del prezzo del sottostante.

Questo significa che puoi scegliere la tua esposizione, ad esempio 1 $ per punto, in base alla tua gestione del rischio. Il costo totale (premio) dell’operazione sarebbe quindi di 0,65 dollari × 1 = 0,65 dollari, a cui si aggiunge una piccola commissione di apertura di 0,10 dollari per contratto. L’operazione diventerebbe in the money se il prezzo dell’azione superasse 18,00 dollari, ossia il prezzo strike stabilito dal contratto.

Per ottenere un profitto alla scadenza, il titolo dovrebbe superare 18,75 dollari (strike + premio + commissioni). Se il prezzo del Manchester United salisse rapidamente o aumentasse la volatilità del mercato, il trader potrebbe anche chiudere la posizione prima della scadenza, realizzando un guadagno anticipato.

Viceversa, se il prezzo rimanesse al di sotto dei 18 dollari, l’opzione scadrebbe senza valore e la perdita si limiterebbe al premio pagato. Questo esempio mostra come il trading sulle vanilla options consenta di ottenere esposizione ai movimenti di un titolo quotato senza acquistarlo direttamente, limitando il rischio alla somma investita nel premio e adattando la size dell’operazione al proprio profilo di rischio.

Formarsi prima di operare: il conto demo di IG Il trading con le vanilla options offre molte opportunità ma anche rischi elevati.

Prima di investire denaro reale, è importante fare pratica e comprendere il funzionamento dei mercati. IG, attiva dal 1974 e oggi tra i leader mondiali del trading online, offre la possibilità di aprire un conto demo gratuito per esercitarsi con le opzioni e altri strumenti finanziari.

Attraverso il conto demo è possibile simulare operazioni su oltre 19.000 mercati globali, imparando a usare la piattaforma e a gestire il rischio in un ambiente sicuro. L’esperienza pratica su un conto demo IG rappresenta un passo essenziale per chi vuole sviluppare un approccio consapevole e professionale al trading.