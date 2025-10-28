Bank of America, JP Morgan, Legends, Palermo e Ntt Data ospiti di Clifford Chance al convegno “Euro 2032 e oltre”

Domani, mercoledì 29 ottobre, a partire dalle ore 17:30, Milano ospiterà un importante momento di confronto sul futuro delle infrastrutture sportive italiane ed europee. Presso la sede dello studio legale Clifford Chance, in via Broletto 16, si terrà il convegno “Euro 2032 e oltre. Finanziamento e valorizzazione degli stadi come asset strategici”, dedicato al ruolo degli stadi come veri e propri asset real estate strategici nello sport e nel calcio, con uno sguardo rivolto ai campionati UEFA EURO 2032.

Il convegno è promosso da Clifford Chance su iniziativa di Stella Riberti, Counsel dell’area Corporate M&A dello Studio in Italia, che vanta una solida expertise nel settore dello sport.

Moderato da Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, media partner dell’evento, l’incontro riunirà rappresentanti delle istituzioni, club calcistici, investitori, istituzioni finanziarie e operatori del settore sportivo per analizzare le opportunità e le sfide legate alla trasformazione delle infrastrutture sportive. I temi centrali saranno la sostenibilità economica e ambientale, i nuovi strumenti di finanziamento, la digitalizzazione e le partnership aziendali come leve di sviluppo per i nuovi impianti.

Dopo l’accredito previsto alle 17.15 e i saluti introduttivi di Paolo Sersale, Italy Managing Partner di Clifford Chance, la sessione di apertura vedrà gli interventi del Chief Executive Officer dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Antonella Baldino, dal senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia nella 7ª Commissione permanente (Cultura, spettacolo e sport) e dal presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli.

Dalle 18 si entrerà nel vivo con la prima tavola rotonda dedicata a “Impianti sportivi sostenibili: strategie di sviluppo e finanziamento nel calcio”. Parteciperanno Valerio Casagrande, (co-founder di LEAP Sport Academy ed ex CFO di Parma Calcio e della Lega B), Dario Mirri (presidente del Palermo Football Club), Marco Polli (Managing Director di Bank of America, che ha avuto un ruolo di primo piano in operazioni come la vendita del Milan a RedBird, il rifinanziamento dell’Inter e l’ingresso del gruppo americano nell’Atalanta), Gian Piero Sammartano (Head of EMEA Media Investment Banking & Global Co-Head of Sports Investment Banking di JP Morgan, che ha guidato operazioni per il Santiago Bernabéu, l’Everton Stadium, l’Inter Miami CF e l’Etihad Park di New York) e Giuseppe De Palma (Head of Global Finance Markets in Europe di Clifford Chance).

La seconda parte del convegno, dalle 18.40, sarà dedicata ai nuovi modelli di business per gli stadi del futuro. Interverranno Joe Rizzello, (Managing Director di Legends Global – Italy, leader a livello mondiale nella gestione e commercializzazione di impianti sportivi e di intrattenimento), Francesco Petullà (Vice Presidente di NTT Data Italia, multinazionale giapponese specializzata in servizi IT, consulenza strategica e innovazione digitale), Eduardo Garcia (Global Financial Markets Partner di Clifford Chance, protagonista di operazioni come il finanziamento da 1,3 miliardi di euro del Santiago Bernabéu e la ristrutturazione dello stadio del Porto) e Stella Riberti, Counsel di Clifford Chance e promotrice dell’iniziativa, che porterà il punto di vista legale e regolamentare sul settore.

Con la partecipazione di relatori di altissimo profilo e la prospettiva condivisa tra istituzioni pubbliche, banche, investitori e club, il convegno rappresenta un’occasione unica per delineare una nuova visione strategica per gli stadi italiani. Un tema centrale in vista di UEFA Euro 2032, che segnerà un passaggio fondamentale nella ridefinizione del rapporto tra calcio, città e sviluppo economico del territorio.