Inter, il portiere Josep Martinez indagato per omicidio stradale 

L’estremo difensore nerazzurro è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina, non lontano da Appiano Gentile.

(Foto: Nicolo Campo / Insidefoto)

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l’incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza del centro di allenamento dei nerazzurri ad Appiano Gentile. 

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente emerge che la vittima, Paolo Saibene, 81 anni, a bordo di una carrozzina elettrica su 4 ruote, aveva lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia, così attraversando la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’auto condotta dal calciatore. Una delle ipotesi è che abbia avuto un malore.

L’ottantunenne era abituato ad andare in giro con la carrozzina e si sta valutando se da parte sua ci sia stata una imprudenza o sia forse stato colto da un malore e per questo abbia lasciato la pista ciclabile arrivando nella corsia opposta dove è stato travolto dall’auto guidata da Martinez.

