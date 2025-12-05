Le tre strategie più semplici per iniziare a fare trading con i CFD

I CFD (Contract for Difference) sono strumenti derivati flessibili che permettono di operare sui mercati finanziari – indici, azioni, materie prime, valute – senza possedere direttamente l’asset sottostante. La loro natura li rende adatti sia a chi cerca opportunità di breve periodo sia a chi vuole gestire meglio il rischio del proprio portafoglio.

Il principale rischio sono i “falsi breakout”, ossia rotture temporanee che rientrano subito nel range precedente. Per evitarli è utile:

Il breakout trading è una delle tecniche più intuitive per chi entra nel mondo dei CFD. Il principio è semplice: il prezzo di un asset tende ad accelerare quando supera un livello chiave – di supporto o resistenza – accompagnato da un aumento dei volumi.

Lo swing trading si basa sull’idea che il prezzo si muova per “oscillazioni”. L’obiettivo è entrare nel mercato quando il prezzo ritraccia e riprende la tendenza principale, sfruttando movimenti che possono durare da alcuni giorni a qualche settimana.

I CFD non servono solo a fare trading direzionale. Uno dei loro utilizzi più intelligenti è l’ hedging , cioè la copertura del rischio . Se un investitore possiede un portafoglio azionario e teme una fase di volatilità o ribasso, può aprire posizioni short con i CFD per compensare eventuali perdite temporanee.

Allenati al trading con un conto demo

Il trading con i CFD può essere affrontato in modo strutturato anche da chi inizia. Breakout trading, swing trading e hedging rappresentano tre approcci semplici da comprendere ma sufficientemente versatili per costruire un metodo di lavoro sui mercati.

In tutti i casi – sia per chi ricerca opportunità di breve periodo sia per chi vuole proteggere il proprio portafoglio – è fondamentale operare con piattaforme regolamentate e strumenti avanzati come quelli offerti da IG, che mettono a disposizione analisi, grafici professionali e formazione continua.

IG, attiva dal 1974 e oggi tra i leader mondiali del trading online, offre la possibilità di aprire un conto demo gratuito per esercitarsi con le opzioni e altri strumenti finanziari.

Attraverso il conto demo è possibile simulare operazioni su oltre 19.000 mercati globali, imparando a usare la piattaforma e a gestire il rischio in un ambiente sicuro.

Aprendo un conto di trading demo con IG, otterrai:

Accesso immediato alla nostra piattaforma di trading online completa, completamente gratuita

Avrai a disposizione 30.000 € di fondi virtuali con cui esercitarti.

Accedi a oltre 17.000 mercati, tra cui forex, azioni, materie prime, indici e criptovalute.

L’esperienza pratica su un conto demo IG rappresenta un passo essenziale per chi vuole sviluppare un approccio consapevole e professionale al trading.