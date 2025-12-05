Le tre strategie più semplici per iniziare a fare trading con i CFD

I CFD (Contract for Difference) sono strumenti derivati flessibili che permettono di operare sui mercati finanziari – indici, azioni, materie prime, valute – senza possedere direttamente l’asset sottostante. La loro natura li rende adatti sia a chi cerca opportunità di breve periodo sia a chi vuole gestire meglio il rischio del proprio portafoglio.
Per chi si avvicina per la prima volta al trading con i CFD, esistono tre strategie semplici da comprendere e mettere in pratica, soprattutto se supportate da una piattaforma avanzata come quella di IG.
Di seguito presentiamo Breakout Trading, Swing Trading e Hedging, tre approcci ideali per muovere i primi passi con metodo.
1. Breakout Trading: seguire la forza del mercato
Il breakout trading è una delle tecniche più intuitive per chi entra nel mondo dei CFD. Il principio è semplice: il prezzo di un asset tende ad accelerare quando supera un livello chiave – di supporto o resistenza – accompagnato da un aumento dei volumi.
Come funziona
- Si identificano aree di congestione o livelli importanti (massimi/minimi recenti).
- Si attende che il prezzo rompa uno di questi livelli.
- Si apre una posizione long o short seguendo la direzione del breakout.
Perché è utile ai principianti
- È una strategia chiara e basata su segnali oggettivi.
- Permette di cavalcare movimenti netti, evitando la fase di “rumore” laterale.
- Con i CFD è possibile operare anche al ribasso.
Rischi da considerare
Il principale rischio sono i “falsi breakout”, ossia rotture temporanee che rientrano subito nel range precedente. Per evitarli è utile:
- aspettare una chiusura di candela sopra/sotto il livello;
- utilizzare stop-loss stretti;
- affidarsi a grafici con timeframe adeguati (ad esempio 1h o 4h).
2. Swing Trading: cogliere i movimenti di medio periodo
Lo swing trading si basa sull’idea che il prezzo si muova per “oscillazioni”. L’obiettivo è entrare nel mercato quando il prezzo ritraccia e riprende la tendenza principale, sfruttando movimenti che possono durare da alcuni giorni a qualche settimana.
Come funziona
- Si individua la tendenza principale (trend rialzista o ribassista).
- Si aspettano i ritracciamenti: piccoli movimenti contrari al trend.
- Si entra a mercato quando il prezzo riprende la direzione principale.
Vantaggi per chi inizia
- Non richiede monitoraggio costante del mercato.
- È adatto a chi ha un profilo più razionale e meno impulsivo.
- I CFD consentono di operare sia long sia short, seguendo ogni tipo di trend.
Punti di attenzione
- Serve disciplina nel rispettare stop-loss e livelli di entrata.
- I trend possono indebolirsi: è utile valutare indicatori come RSI o medie mobili.
3. Hedging: proteggere il portafoglio azionario
I CFD non servono solo a fare trading direzionale. Uno dei loro utilizzi più intelligenti è l’hedging, cioè la copertura del rischio. Se un investitore possiede un portafoglio azionario e teme una fase di volatilità o ribasso, può aprire posizioni short con i CFD per compensare eventuali perdite temporanee.
Esempio pratico
- Un investitore detiene un portafoglio di titoli italiani esposto al FTSE MIB.
- Prevede una fase di debolezza del mercato.
- Apre un CFD short sull’indice per qualche settimana.
- Se il mercato scende, la perdita sulle azioni è compensata dal guadagno sul CFD.
Perché è utile
- Permette di proteggere il valore del portafoglio senza dover vendere i titoli.
- È uno strumento flessibile, adatto a scenari incerti (come trimestrali o eventi macro).
- Si applica anche a portafogli settoriali o tematici.
Cosa serve sapere
- L’hedging ha un costo (spread e possibile overnight financing).
- È una strategia di rischio moderato, ma va comunque pianificata con cura.
Il trading con i CFD può essere affrontato in modo strutturato anche da chi inizia. Breakout trading, swing trading e hedging rappresentano tre approcci semplici da comprendere ma sufficientemente versatili per costruire un metodo di lavoro sui mercati.
In tutti i casi – sia per chi ricerca opportunità di breve periodo sia per chi vuole proteggere il proprio portafoglio – è fondamentale operare con piattaforme regolamentate e strumenti avanzati come quelli offerti da IG, che mettono a disposizione analisi, grafici professionali e formazione continua.
Affiliate compensation disclaimer: Calcio Finanza partecipa al Programma Partner IG, un programma di affiliazione progettato per consentire ai partner di ricevere una remunerazione tramite link affiliati che puntano a https://www.ig.com. Sebbene possiamo ricevere una commissione su alcune transazioni effettuate attraverso questi link, tutte le opinioni espresse su questo sito sono completamente indipendenti e basate sulla nostra analisi. Ci impegniamo a fornire informazioni oneste e accurate, e il nostro impegno nei confronti dei nostri lettori rimane la nostra priorità assoluta.
Capital at risk disclaimer: Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 71% di conti al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita.