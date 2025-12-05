Le tre strategie più semplici per iniziare a fare trading con i CFD

Scopri le tre strategie più semplici per iniziare a fare trading con i CFD: breakout trading, swing trading e hedging del portafoglio. Una guida chiara e pratica per muovere i primi passi sui mercati con maggiore consapevolezza.

Di
Redazione
Finanza
trading-online-guida
LA GUIDA
(Image credits: https://depositphotos.com/it)

CFD (Contract for Difference) sono strumenti derivati flessibili che permettono di operare sui mercati finanziari – indici, azioni, materie prime, valute – senza possedere direttamente l’asset sottostante. La loro natura li rende adatti sia a chi cerca opportunità di breve periodo sia a chi vuole gestire meglio il rischio del proprio portafoglio.

Per chi si avvicina per la prima volta al trading con i CFD, esistono tre strategie semplici da comprendere e mettere in pratica, soprattutto se supportate da una piattaforma avanzata come quella di IG.

Di seguito presentiamo Breakout TradingSwing Trading e Hedging, tre approcci ideali per muovere i primi passi con metodo.

Mettiti alla prova e allenati in un ambiente sicuro e senza rischi: prova GRATUITAMENTE il conto demo di IG

1. Breakout Trading: seguire la forza del mercato

Il breakout trading è una delle tecniche più intuitive per chi entra nel mondo dei CFD. Il principio è semplice: il prezzo di un asset tende ad accelerare quando supera un livello chiave – di supporto o resistenza – accompagnato da un aumento dei volumi.

Come funziona

  • Si identificano aree di congestione o livelli importanti (massimi/minimi recenti).
  • Si attende che il prezzo rompa uno di questi livelli.
  • Si apre una posizione long o short seguendo la direzione del breakout.

Perché è utile ai principianti

  • È una strategia chiara e basata su segnali oggettivi.
  • Permette di cavalcare movimenti netti, evitando la fase di “rumore” laterale.
  • Con i CFD è possibile operare anche al ribasso.

Rischi da considerare

Il principale rischio sono i “falsi breakout”, ossia rotture temporanee che rientrano subito nel range precedente. Per evitarli è utile:

  • aspettare una chiusura di candela sopra/sotto il livello;
  • utilizzare stop-loss stretti;
  • affidarsi a grafici con timeframe adeguati (ad esempio 1h o 4h).

2. Swing Trading: cogliere i movimenti di medio periodo

Lo swing trading si basa sull’idea che il prezzo si muova per “oscillazioni”. L’obiettivo è entrare nel mercato quando il prezzo ritraccia e riprende la tendenza principale, sfruttando movimenti che possono durare da alcuni giorni a qualche settimana.

Come funziona

  • Si individua la tendenza principale (trend rialzista o ribassista).
  • Si aspettano i ritracciamenti: piccoli movimenti contrari al trend.
  • Si entra a mercato quando il prezzo riprende la direzione principale.

Vantaggi per chi inizia

  • Non richiede monitoraggio costante del mercato.
  • È adatto a chi ha un profilo più razionale e meno impulsivo.
  • I CFD consentono di operare sia long sia short, seguendo ogni tipo di trend.

Punti di attenzione

  • Serve disciplina nel rispettare stop-loss e livelli di entrata.
  • I trend possono indebolirsi: è utile valutare indicatori come RSI o medie mobili.

Mettiti alla prova e allenati in un ambiente sicuro e senza rischi: prova GRATUITAMENTE il conto demo di IG

3. Hedging: proteggere il portafoglio azionario

I CFD non servono solo a fare trading direzionale. Uno dei loro utilizzi più intelligenti è l’hedging, cioè la copertura del rischio. Se un investitore possiede un portafoglio azionario e teme una fase di volatilità o ribasso, può aprire posizioni short con i CFD per compensare eventuali perdite temporanee.

Esempio pratico

  • Un investitore detiene un portafoglio di titoli italiani esposto al FTSE MIB.
  • Prevede una fase di debolezza del mercato.
  • Apre un CFD short sull’indice per qualche settimana.
  • Se il mercato scende, la perdita sulle azioni è compensata dal guadagno sul CFD.

Perché è utile

  • Permette di proteggere il valore del portafoglio senza dover vendere i titoli.
  • È uno strumento flessibile, adatto a scenari incerti (come trimestrali o eventi macro).
  • Si applica anche a portafogli settoriali o tematici.

Cosa serve sapere

  • L’hedging ha un costo (spread e possibile overnight financing).
  • È una strategia di rischio moderato, ma va comunque pianificata con cura.

Mettiti alla prova e allenati in un ambiente sicuro e senza rischi: prova GRATUITAMENTE il conto demo di IG

Allenati al trading con un conto demo

Il trading con i CFD può essere affrontato in modo strutturato anche da chi inizia. Breakout trading, swing trading e hedging rappresentano tre approcci semplici da comprendere ma sufficientemente versatili per costruire un metodo di lavoro sui mercati.

In tutti i casi – sia per chi ricerca opportunità di breve periodo sia per chi vuole proteggere il proprio portafoglio – è fondamentale operare con piattaforme regolamentate e strumenti avanzati come quelli offerti da IG, che mettono a disposizione analisi, grafici professionali e formazione continua.

IG, attiva dal 1974 e oggi tra i leader mondiali del trading online, offre la possibilità di aprire un conto demo gratuito per esercitarsi con le opzioni e altri strumenti finanziari.
Attraverso il conto demo è possibile simulare operazioni su oltre 19.000 mercati globali, imparando a usare la piattaforma e a gestire il rischio in un ambiente sicuro.

Aprendo un conto di trading demo con IG, otterrai:

  • Accesso immediato alla nostra piattaforma di trading online completa, completamente gratuita
  • Avrai a disposizione 30.000 € di fondi virtuali con cui esercitarti.
  • Accedi a oltre 17.000 mercati, tra cui forex, azioni, materie prime, indici e criptovalute.

L’esperienza pratica su un conto demo IG rappresenta un passo essenziale per chi vuole sviluppare un approccio consapevole e professionale al trading.

Mettiti alla prova e allenati in un ambiente sicuro e senza rischi: prova GRATUITAMENTE il conto demo di IG

Affiliate compensation disclaimer: Calcio Finanza partecipa al Programma Partner IG, un programma di affiliazione progettato per consentire ai partner di ricevere una remunerazione tramite link affiliati che puntano a https://www.ig.com. Sebbene possiamo ricevere una commissione su alcune transazioni effettuate attraverso questi link, tutte le opinioni espresse su questo sito sono completamente indipendenti e basate sulla nostra analisi. Ci impegniamo a fornire informazioni oneste e accurate, e il nostro impegno nei confronti dei nostri lettori rimane la nostra priorità assoluta.

Capital at risk disclaimer: Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 71% di conti al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita.

Temi

Trading Online

Articoli correlati