L’intelligenza artificiale sta sempre di più entrando nella vita delle persone e non fa eccezione nemmeno il mondo del calcio. A dimostrarlo è la collaborazione fra IBM e il Bayer Leverkusen per lo sviluppo di soluzioni che combinano tecnologie AI all’avanguardia, sistemi cloud scalabili e analisi basate sui dati. La soluzione risultante, che integra dati e video, riduce le analisi manuali dispendiose in termini di tempo e ottimizza in modo sostenibile il lavoro di analisti, scout e decisori.

Grazie al riconoscimento automatico delle immagini, analisi prima lunghe e manuali vengono ridotte, liberando tempo per un lavoro professionale e mirato con le squadre. La soluzione studiata combina tecnologie AI avanzate con un’infrastruttura scalabile.

Mettendo insieme IBM watsonx.ai Studio, che consente la creazione e l’adattamento di specifici modelli di AI, e IBM watsonx.ai Runtime, che integra in modo affidabile processi di AI nei flussi di lavoro esistenti, i dati di gioco e di allenamento possono essere analizzati più rapidamente e con maggiore precisione. IBM Cloud Object Storage offre uno spazio di archiviazione ampiamente disponibile per contenuti video completi, mentre IBM Cloud Serverless Computing automatizza compiti che richiedono calcoli impegnativi e rende la piattaforma scalabile in modo flessibile.

«La nostra collaborazione con il Bayer Leverkusen mostra come le tecnologie AI e le soluzioni cloud innovative possano creare vantaggi decisivi per esigenze ad alta intensità di dati – ha affermato Hardy Groeger, Distinguished Engineer, Director Data Software Technical Sales & Client Success IBM DACH –. La piattaforma fornisce informazioni affidabili e spiegabili che promuovono un futuro data-driven per il calcio professionistico, rendendo allo stesso tempo più efficienti i processi del club».

I vantaggi della piattaforma ideata dalla collaborazione fra IBM e Bayer Leverkusen sono i seguenti:

Elaborazione ottimizzata dei dati : l’automazione dei processi chiave permette ad analisti e squadre di risparmiare tempo prezioso e concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche.

: l’automazione dei processi chiave permette ad analisti e squadre di risparmiare tempo prezioso e concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche. Riconoscimento intelligente dei pattern : la piattaforma utilizza un‘AI avanzata per rilevare in modo intelligente gli eventi di una partita di calcio, consentendo analisi basate sui dati con un intervento manuale minimo.

: la piattaforma utilizza un‘AI avanzata per rilevare in modo intelligente gli eventi di una partita di calcio, consentendo analisi basate sui dati con un intervento manuale minimo. Flessibilità e scalabilità : la piattaforma cresce in base alle esigenze del club. Può essere estesa e adattata senza soluzione di continuità per incorporare tecnologie e requisiti futuri – come le integrazioni API – e utilizzata da altri team.

: la piattaforma cresce in base alle esigenze del club. Può essere estesa e adattata senza soluzione di continuità per incorporare tecnologie e requisiti futuri – come le integrazioni API – e utilizzata da altri team. Miglioramento dell’esperienza utente: la piattaforma dà un contributo importante per assicurare la qualità e l’ottimizzazione dei processi di analisi. Questa soluzione moderna e trasparente supporta sia il team di coaching sia i pianificatori nel loro lavoro quotidiano.

«Al Bayer Leverkusen ci consideriamo pionieri nell’uso di soluzioni digitali per ampliare le possibilità del calcio professionistico – afferma Moritz Laux, Team Lead Sports Technologies del Bayer –. Con le tecnologie IBM ampliamo le nostre capacità analitiche. Questa partnership è una pietra miliare per noi nel percorso verso una digitalizzazione orientata al futuro e guidata dai dati di processi importanti».

Con la nuova piattaforma, Bayer Leverkusen e IBM creano insieme una base che combina efficienza, eccellenza sportiva e tecnologie moderne. La collaborazione dimostra come le innovazioni digitali e le soluzioni AI moderne possano non solo trasformare il lavoro nello sport professionistico, ma anche rafforzare il legame tra giocatori, allenatori, club e IT interna.