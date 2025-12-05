Turchia, scandalo scommesse: in manette anche due calciatori di Fenerbahce e Galatasaray

Si allarga sempre di più lo scandalo scommesse in Turchia. Nella giornata di oggi sono stati emessi mandati di arresto per 46 persone, 29 calciatori. Di questi ne sono stati eseguiti al momento 35, fra i quali ci sono anche quelli spiccati ai danni di Mert Hakan Yandas del Fenerbahce, il difensore del Galatasaray Metehan Baltaci e l’ex arbitro, oggi opinionista televisivo, Ahmet Cakar.

Si tratta della seconda ondata di arresti dallo scoppio dell’inchiesta per scommesse sportive illegali che riguarderebbe anche tentativi di influenzare il risultato di partite. Tra le persone arrestate in mattinata a Istanbul ci sono anche presidenti di club che competono in diverse divisioni e agenti di giocatori oltre ai calciatori professionisti.

L’inchiesta sulle scommesse con tentativo di combine è emersa a fine ottobre dopo le indagini della procura di Istanbul in seguito alle dichiarazioni dell’ex presidente delle Federcalcio turca (Tff), Ibrahim Haciosmanoglu, secondo il quale era stato scoperto che quasi 400 arbitri turchi erano attivamente coinvolti in scommesse sportive. La prima ondata di arresti ha coinvolto 21 persone, soprattutto arbitri, mentre successivamente altri otto sospetti, tra cui il presidente del club Eyupspor, Murat Özkaya, sono stati messi in custodia cautelare. Parallelamente, la commissione disciplinare della Federcalcio turca aveva imposto sospensioni da otto a dodici mesi a 149 arbitri in relazione a violazioni legate alle scommesse.