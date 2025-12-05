Il gigante dello streaming Netflix acquisirà Warner Bros. Discovery per quasi 83 miliardi di dollari (oltre 70 miliardi di euro, al cambio attuale). Lo hanno annunciato le due società statunitensi in una dichiarazione congiunta. L’acquisizione, che dà a Netflix accesso a un vasto catalogo di film e al prestigioso servizio di streaming HBO Max, è la più grande operazione di consolidamento nel settore dell’intrattenimento dall’acquisizione di Fox da parte di Disney per 71 miliardi di dollari nel 2019.

«Insieme, possiamo offrire al pubblico più di ciò che ama e contribuire a definire il prossimo secolo di narrazione», ha affermato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, che ha prodotto successi globali come “Stranger Things”, “KPop Demon Hunters” e “Squid Games”. L’operazione valuta Warner Bros. Discovery a 27,75 dollari per azione, il che implica un valore azionario totale di circa 72 miliardi di dollari e un valore aziendale, incluso il debito, di circa 82,7 miliardi di dollari. Le azioni di Warner Bros. Discovery hanno chiuso giovedì a 24,54 dollari al Nasdaq.

«L’annuncio di oggi unisce due delle più grandi aziende di storytelling al mondo», ha dichiarato David Zaslav, presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, nel comunicato. L’operazione, approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, dovrebbe concludersi entro 12-18 mesi, hanno affermato.

«Netflix mira a dominare Hollywood», ha affermato Kathleen Brooks, direttrice della ricerca presso XTB, una società di trading e investimento. L’analista ha messo in guardia da una serie di potenziali problemi legati all’accordo, tra cui il timore di un monopolio di Netflix una volta che avrà il controllo di un «colosso nel settore televisivo e cinematografico». Netflix, il cui titolo si è indebolito con l’intensificarsi delle speculazioni sull’imminente fusione nelle contrattazioni di New York di giovedì, «non ha mai tentato un accordo di queste dimensioni prima d’ora, il che potrebbe destare qualche preoccupazione su come la nuova mega-azienda verrà gestita in futuro», ha affermato.

Brooks ha detto di aspettarsi anche problemi politici, dato che un accordo di queste dimensioni richiederebbe l’approvazione normativa delle autorità antitrust negli Stati Uniti e anche altrove. La società madre di HBO, CNN e dello studio cinematografico Warner Bros. si è ufficialmente messa in vendita a ottobre dopo aver ricevuto diverse offerte spontanee, accantonando una prevista scissione in due entità separate: una focalizzata sullo streaming e sugli studi cinematografici, l’altra sulle reti via cavo tradizionali.

Warner Bros. Discovery era stata originariamente presa di mira da Paramount, recentemente acquisita dalla famiglia miliardaria del settore tecnologico del fondatore di Oracle, Larry Ellison, uno degli uomini più ricchi del mondo. Secondo Bloomberg, Netflix si è unita a Paramount Skydance e Comcast, proprietaria di NBC Universal, in un secondo round di un’asta che si stava svolgendo durante le festività del Ringraziamento negli Stati Uniti. Secondo fonti citate da Bloomberg, Netflix, il più grande operatore di streaming al mondo con oltre 280 milioni di abbonati a livello globale, starebbe lavorando a un prestito ponte per un totale di decine di miliardi di dollari per finanziare l’acquisizione.

I principali attori di Hollywood hanno espresso la loro preferenza affinché Warner Bros. non finisca nelle mani di Netflix, citando la preoccupazione che la società di streaming cerchi in gran parte di limitare le uscite delle sue produzioni cinematografiche. Il regista di “Titanic”, James Cameron, parlando prima dell’annuncio di oggi, aveva definito «un disastro» qualsiasi acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix.