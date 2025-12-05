C’è una novità nell’azionariato della Juventus, che nel 2025 ha registrato l’ingresso di Tether, colosso delle stablecoin salito fino all’11,5% del capitale del club bianconero. Alla crescita della società di Ardoino e Devasini, ha fatto da contraltare Lindsell Train (terzo maggiore azionista della Juventus), che ha ceduto parte delle sue quote nella società, con la partecipazione che è scesa dall’8,7% precedente a poco meno di 5,8%.

Il dettaglio emerge dal verbale dell’assemblea degli azionisti della Juventus, consultato da Calcio e Finanza. Nella relazione annuale al 30 giugno 2025 si leggeva che «il 20,2% del capitale di Juventus è detenuto da due investitori istituzionali, Tether Investment e Lindsell Train Ltd, rispettivamente al 11,5% e al 8,7% del capitale (pari rispettivamente al 7,0% e 5,3% dei diritti di voto). Il 14,4% residuo è rappresentato dalla quota di capitale sociale diffuso presso il mercato (c.d. flottante)».

Dal verbale dell’assemblea degli azionisti dello scorso 7 novembre, risulta invece che le azioni di Lindsell Train sono ora 21.963.021, corrispondenti al 5,793% del capitale e al 3,537% dei diritti di voto. Non è la prima volta che Lindsell Train modifica la sua partecipazione nella Juventus, arrivata fino a quota 11,4% negli scorsi anni. Nonostante questa variazione, Lindsell Train resta comunque il terzo socio della Juventus.

Ma chi è Lindsell Train? Si tratta di una società di investimento mobiliare fondata nel 2000 dai broker Michael Lindsell e Nick Train, che dopo aver lavorato insieme nelle maggiori istituzioni finanziarie di Londra si sono messi in proprio. La società (specializzata soprattutto nella gestione di mandati di investimento per conto di clienti istituzionali) è per oltre il 73% ancora nelle mani dei due fondatori e gestisce asset per più di 13 miliardi di sterline (poco meno di 15 miliardi di euro), dopo aver toccato un picco di asset pari a 23 miliardi di sterline qualche anno fa.

Oltre alla Juventus, Lindsell Train possiede anche quote del Manchester United, corrispondenti al 2,85% del capitale dei Red Devlis. Non si tratta in ogni caso delle uniche società sportive delle quali Lindsell Train detiene quote. Tra queste c’è anche il Celtic Glasgow, storico club scozzese, con una quota approssimativa del 15,7%. Altre grandi società nelle quali Lindsell Train mantiene partecipazioni importanti sono Nintendo, Prada e Heineken.