Tentata estorsione e minacce a Lotito per cedere la Lazio: cinque indagati

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma – su delega della procura – hanno eseguito cinque perquisizioni nei confronti di altrettante persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato a danno del proprietario e presidente della Lazio Claudio Lotito.

I cinque indagati rispondono di tentata estorsione e manipolazione del mercato perché, «agendo in concorso morale e materiale tra loro e con terzi in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con reiterati atti di minaccia di morte effettuati a mezzo social network – si legge nelle 10 pagine di decreto di perquisizione consultate dall’agenzia AGI –, mediante telefonate anonime e a mezzo mail – dirette alla persona offesa o a suoi collaboratori –, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Claudio Lotito, persona ultrasessantacinquenne, a cedere il capitale medesimo detenuto della S.S. Lazio, in almeno un caso, a procedere a un aumento di capitale».

Nello stesso atto si legge che i cinque, «agendo in concorso morale e materiale tra loro e con terzi in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire il profitto avuto di mira con la consumazione del delitto indicato al capo precedente, diffondevano a mezzo social network attraverso la testata Millenovecento notizie false relative alla imminente cessione da parte di Claudio Lotito del pacchetto azionario di controllo della S.S. Lazio, allo stato di decozione delle società controllate da Claudio Lotito, all’intenzione di Lotito di far deliberatamente retrocedere la squadra della Lazio in una serie minore al fine di ottenere il cosiddetto paracadute di 35 milioni di euro e concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio, società quotata».