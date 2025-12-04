Quanto guadagna Lotito: il reddito del patron della Lazio nel 2024

Quanto guadagna Lotito? Il numero uno della Lazio è stato eletto al Senato nelle ultime elezioni politiche e per questo è tenuto, come tutti i parlamentari, a presentare le proprie dichiarazioni dei redditi, all’insegna della trasparenza.

La dichiarazione dei redditi presentata è quella relativa al 2024, in cui non sono segnalate variazioni sulle proprietà rispetto al 2023. Lotito, in particolare, è quindi indicato come proprietario di diversi beni immobili con la proprietà di immobili ad Amatrice e Todi, due fabbricati in eredità a Ciampino (in comproprietà), alcuni terreni ad Amatrice la comproprietà di un immobile a Roma.

Stipendio Lotito, le partecipazioni

Per quanto riguarda le partecipazioni, vengono indicate le quote relative a:

Snam Lazio Sud Srl (60%);

Landa Srl (50%);

Bona Dea Srl (50%);

Immobiliare 03 Srl (80%);

Immobiliare Appia Srl (60%).

La gestione della Lazio avviene attraverso la proprietà di Snam Lazio Sud, Landa e Bona Dea, che a loro volta controllano la Lazio Events con cui Lotito controlla il club biancoceleste.

Inoltre, per quanto riguarda le funzioni di amministratore o sindaco di società, Lotito indica:

Presidente del Consiglio di Gestione della SS Lazio Spa;

Presidente del Consiglio di Gestione della SS Lazio Marketing & Communication Spa.

Quanto guadagna Lotito, le cifre

Quanto guadagna Lotito quindi? Nella dichiarazione dei redditi legata al 2024 presentata al Senato, per Claudio Lotito compare un reddito complessivo pari a 1.190.270 euro, rispetto a 1.191.020 euro nel corso del 2023.

Va ricordato che, dai dati ufficiali presentati dalla Lazio per obblighi di Borsa, Lotito dal 2019/20 riceve un compenso come presidente della Lazio pari a circa 600mila euro, a cui dal 2021/22 si sono aggiunti circa 500mila euro presidente di SS Lazio Marketing.

Quanto guadagna Lotito, le cifre negli ultimi anni: