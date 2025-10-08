Lazio, lo stipendio di Lotito: quanto ha guadagnato nel 2024/25

La Lazio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025, quello relativo alla stagione scorsa, con un rosso di 17,1 milioni di euro, grazie a il record di ricavi nella storia del club. Dopo aver toccato quote record nel 2023/24, il fatturato del club biancoceleste è crollato considerando la mancata partecipazione alla Champions League e il calo dei ricavi da plusvalenze, con un calo rilevante anche per i costi.

Lo stipendio del presidente Claudio Lotito, invece, è rimasto inalterato rispetto alla scorsa stagione (con gli emolumenti a suo favore che raddoppiarono nel 21/22). Stipendio ricevuto sia come presidente di SS Lazio SpA ma anche come numero uno della SS Lazio Marketing.

Lotito stipendio Lazio – La nota per la stagione 2024/25

Ma quanto ha incassato dunque Lotito da presidente della Lazio nel 2024/25? Dalla relazione sulla remunerazione si legge: «Il Consiglio ricorda che la Società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019/2020, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito, esclusivamente in forma fissa, pari a complessivi Euro 612.000 lordi annui omnicomprensivi per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi Euro 75.000 lordi annui omnicomprensivi per il Consiglio di Sorveglianza sino all’esercizio 2021/2022 e pari a complessivi Euro 63.000 lordi annui omnicomprensivi dell’esercizio 2022/2023 in ragione del fatto che il numero dei consiglieri di sorveglianza è passata da cinque a sei. Non è stata deliberata alcuna componente variabile di remunerazione».

Lotito stipendio Lazio – Le cifre per la scorsa stagione

Sempre dalla relazione si evince che «la remunerazione totale di ciascuno dei soggetti riportati nella successiva tabella 1 è stata pari a zero per gli esercizi 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019», mentre «per gli esercizi 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e 2023-2024 il compenso annuale lordo omnicomprensivo e fisso è stato pari a euro 600.000 per il Presidente del Consiglio di Gestione, euro 12.000 per il Consigliere di Gestione, euro 15.000 per il presidente del Consiglio di Sorveglianza ed euro 12.000 per ciascuno dei cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza».

Il Consiglio di Gestione della Lazio è formato da Claudio Lotito e Marco Moschini, dirigente biancoceleste: il patron nel 2024/25 ha quindi potuto beneficiare di un compenso pari a 600mila euro lordi, mentre per il suo ruolo nel Consiglio Moschini ha avuto compensi per 12mila euro lordi.

Lotito stipendio Lazio – Il compenso da SS Lazio Marketing

Tuttavia, nei conti del bilancio 2024/25 della Lazio emerge anche un secondo compenso per il patron Lotito, come già successo per la stagione precedente. Si tratta di un emolumento pari a 500mila euro come Presidente del Consiglio di Gestione di SS Lazio Marketing SpA, una controllata del club biancoceleste che si occupa appunto degli aspetti commerciali del club. Complessivamente, così, il compenso di Lotito nel 2024/25 dalla Lazio è stato pari a 1,1 milioni di euro lordi.