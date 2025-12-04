Non solo la Libertadores: il Flamengo conquista il suo ottavo Brasileirão

Dopo il successo nella finale di Copa Libertadores (quarta volta nella sua storia), il Flamengo ha conquistato nella notte tra mercoledì e giovedì il titolo di Campione del Brasile dopo la vittoria contro il Ceará (1-0) allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro. Una vittoria arrivata grazie a un gol dell’ala Samuel Lino, per quello che è l’ottavo Brasileirão del Mengão.

La squadra carioca conta 78 punti, cinque in più del Palmeiras, suo avversario nella finale di Libertadores, ma con una sola giornata da disputare non è più raggiungibile. Come detto, si tratta dell’ottavo titolo nazionale per il Flamengo (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025), il club più popolare del Brasile, un aspetto fortemente sottolineato dal Direttore sportivo Josè Boto, nell’intervista rilasciata questo weekend al Direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini.

Il Flamengo raggiunge così il numero di successi del Santos ed è superato solo dal Palmeiras, che di titoli ne conta 12. Solo il Santos di Pelé nel 1962 e 1963, il Flamengo nel 2019 e il Botafogo nel 2024 sono riusciti a realizzare la doppietta nazionale e continentale nella stessa stagione.

«Tra qualche anno, i giocatori si renderanno conto di ciò che hanno realizzato. Sono eterni», ha detto l’allenatore Filipe Luís, dichiarandosi «molto orgoglioso» in conferenza stampa. In un Maracanã gremito, i tifosi hanno esposto un’enorme coreografia con la scritta “Rei de Copas” (Re di Coppe) per celebrare il nuovo titolo.

Samuel Lino, 25 anni, arrivato quest’anno al Flamengo dall’Atlético Madrid per una cifra record di 31,6 milioni di euro, ha segnato il gol della vittoria al 38’, su un passaggio filtrante del colombiano Jorge Carrascal. «Questo dimostra quanto sono resiliente, combatto sempre, lotto, non solo durante questa partita, ma nella mia carriera, nella mia quotidianità», ha dichiarato Lino, aggiungendo che «segnare il gol del titolo mi rende felice».

L’allenatore del Palmeiras, il portoghese Abel Ferreira, ha voluto congratularsi con il nuovo campione: «Squadra eccellente e allenatore eccellente», ha commentato dopo la vittoria contro l’Atlético Mineiro (3-0), rivelatasi inutile. La stagione non è ancora finita per il Flamengo, che mercoledì dovrà affrontare in Coppa Intercontinentale il club messicano Cruz Azul, campione della Concacaf. La vincente affronterà gli egiziani del Pyramids FC, campioni d’Africa, per un posto in finale contro il Paris Saint-Germain, campione d’Europa in carica, il 17 dicembre a Doha.