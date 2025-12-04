Lazio, il regalo del governatore Rocca: dalla Regione 24mila euro per la rivista “Lazialità” 

Come riportato da Il Fatto Quotidiano , scorrendo le delibere regionali emerge infatti che il governatore Francesco Rocca – per inciso, omonimo dell’ex terzino giallorosso degli anni ’70 – il 25 settembre ha approvato uno stanziamento di 24.400 euro destinati proprio a “Lazialità”, in occasione del quarantesimo anniversario della rivista. Una scelta che la testata non riporta sul proprio sito e che ha fatto sobbalzare più di qualche osservatore.

I tifosi della Lazio , quest’anno, troveranno sotto l’albero un regalo particolare: un volume celebrativo che ripercorre quarant’anni di “Lazialità”, la storica rivista diretta da Guido De Angelis, volto e voce simbolo del tifo biancoceleste. Il libro raccoglie copertine, foto e articoli d’epoca, ricostruendo l’intero percorso editoriale della testata. Nulla di sorprendente, fin qui. Se non fosse per un dettaglio: a finanziare l’operazione non è un editore privato, ma la Regione Lazio .

Secondo la giunta, la rivista – pur definendosi «organo ufficiale della SS Lazio» senza però appartenere né al club né al presidente Claudio Lotito – rappresenterebbe «un punto di riferimento riconosciuto nell’informazione sportiva regionale» e uno strumento utile a «promuovere la cultura calcistica e i valori dell’identità sportiva». Il volume celebrativo, sostengono ancora gli uffici regionali, sarebbe in grado di «raggiungere un pubblico ampio» e di diffondere «la conoscenza della storia dello sport del territorio». Tra le pagine citate come esempio compaiono icone come Dino Zoff e una delle immagini più note di Paolo Di Canio, immortalato dopo il derby del 2005 vinto 3-1.

La propensione “biancoceleste” degli uffici regionali non è una novità: oltre al governatore Rocca, anche l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini è un tifoso dichiarato. Un orientamento condiviso da figure politiche di primo piano come il ministro Francesco Lollobrigida e soprattutto Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e parte della maggioranza che sostiene Rocca.

Il sostegno editoriale della Regione negli ultimi mesi ha assunto forme piuttosto originali. Il 2 ottobre la giunta ha approvato un altro intervento: 70mila euro per un protocollo con il quotidiano giapponese “The Yomiuri Shimbun”, una delle testate più diffuse al mondo e molto vicina all’ambasciatore Mario Vattani. I fondi finanzieranno due mostre dedicate alla cultura giapponese a Roma, iniziativa legata anche alla recente e numerosa missione regionale all’Expo di Osaka.