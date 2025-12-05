Mondiali, Iran a Washington. La FIFA: «Collaboriamo con Teheran e USA»

La delegazione dell’Iran è arrivata a Washington per il sorteggio della fase finale della Coppa del Mondo 2026, in programma questa sera al Jfk Centre, e la FIFA «ha dato il benvenuto» al gruppo della Federacalcio di Teheran, guidato dal Ct Ardeshir Ghalehnoy.

Nei giorni scorsi, l’Iran aveva annunciato che «avrebbe disertato la cerimonia» dopo che ad alcuni membri della delegazione era stato negato il visto; mercoledì però la situazione si è sbloccata.

La FIFA nei mesi scorsi aveva avuto diversi incontri con l’amministrazione USA per affrontare il tema degli ingressi stranieri in occasione del Mondiale del prossimo anno. Ora, l’organo di governo del calcio mondiale si dice «lieta di continuare a collaborare con la Federazione» iraniana e «le autorità del Paese ospitante per garantire i preparativi necessari alla partecipazione alla Coppa del Mondo 2026 della prossima estate».