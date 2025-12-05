Il Tottenham Hotspur Stadium, inaugurato nel 2019 e casa degli Spurs, non ha mai avuto un nome legato a uno sponsor, visto che il club inglese non ha firmato alcun accordo per i naming rights del proprio impianto. Una situazione che potrebbe cambiare a brevissimo termine.

Infatti, come riporta il quotidiano The Telegraph, la famiglia Lewis, che detiene il controllo del Tottenham, sta provando a sondare il mercato alla ricerca del miglior accordo possibile. Inoltre, la proprietà degli Spurs era stata ampiamente criticata nel recente passato per non essere stata in grado di aggiudicarsi uno sponsor che potesse permettere di incrementare i ricavi inerenti al nuovissimo impianto, al contrario di quanto fatto dagli altri club inglesi concorrenti, come Arsenal e Manchester City, per esempio.

Ora, però, la società sembra aver cambiato passo, forse anche per l’uscita di scena di Daniel Levy come presidente, con le sue quote che sono state trasferite in un fondo sempre sotto il controllo della famiglia. A supporto di questa mossa, va segnalata la prossima entrata in carica come nuovo direttore commerciale da gennaio di Alex Scotcher, che nella sua esperienza nella società Elevate ha lavorato agli accordi sui naming rights per gli stadi di Valencia ed Everton.

Nel dettaglio, per l’Everton, grazie all’accordo con Hill Dickinson, sono stati garantiti 10 milioni di sterline a stagione (pari a 11,5 milioni di euro), mentre il Valencia è ancora alla ricerca del contratto giusto per il suo nuovo Mestalla, i cui lavori si dovrebbero concludere per il 2027.

Tornando al Tottenham, negli scorsi mesi erano uscite diverse indiscrezioni riguardanti la condotta sbagliata tenuta da Daniel Levy in sede di contrattazione per i naming rights, con l’ex presidente accusato di aver avanzato delle richieste troppo esose, visto che avrebbe voluto sottoscrivere un accordo pari a 28,5 milioni di euro all’anno per un periodo di 15 anni, per un ammontare complessivo di quasi 430 milioni. Cifre che mai nessun club ha raggiunto fino a ora.

Nell’ordine di idee della società londinese si punta a superare l’accordo sottoscritto dall’Everton con Hill Dickinson. Ma questo non fa altro che confermare il danno economico subito dal club per non aver avuto dal 2019 in poi uno sponsor per il proprio stadio, che quantificabile in quasi 70 milioni di euro.