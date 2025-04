Juventus, effetto main sponsor: il titolo vola a +4% in Borsa

Dopo giornate difficili, complice un clima complicato dai dazi presentati dall’amministrazione Trump, il titolo della Juventus in Borsa torna a vedere il segno positivo. In un martedì dove l’indice FITSE MIB ha chiuso con un +2,49%, recuperando 819,02 punti base, il titolo bianconero è risalito fino al 4,22% con le azioni che ora valgono 2,8140 euro ciascuna e una capitalizzazione di mercato tornata sopra la soglia del miliardo di euro: 1,07 miliardi.

Oltre a quello che può essere considerato un effetto rimbalzo vista la situazione venutasi a creare dopo l’annuncio dei dazi del presidente degli Stati Uniti, nella giornata odierna è arrivata l’indiscrezione secondo la quale il club bianconero starebbe portando avanti due trattative congiunte per altrettanti sponsor di maglia, una per il ritorno di Jeep, marchio che fa parte di Stellantis il cui primo azionista è la holding della famiglia Agnelli-Elkann Exor, e l’altra per la novità Visit Detroit.

Da ricordare come la Juve, il prossimo 15 giugno, sarà una delle 32 protagoniste del Mondiale per Club FIFA. Una vetrina che porterà sicuramente una grande visibilità al club bianconero che non vuole farsi sfuggire l’occasione per chiudere un accordo in tal senso. Un’operazione che sarebbe una boccata d’ossigeno – in termini economici – dopo una stagione che ha visto la società impegnata nella collaborazione con Save The Children.