Da Lautaro a Yildiz, i calciatori più pagati della Serie A 2026/27: la classifica

L’addio di Dusan Vlahovic ridisegna il vertice della classifica dei giocatori più pagati della Serie A 2026 2027. Dopo avere occupato il primo posto nella stagione 2025-2026 con un ingaggio da 12 milioni di euro netti, l’attaccante serbo ha lasciato la Juventus e il campionato italiano. A raccoglierne l’eredità è Lautaro Martinez: l’argentino capitano dell’Inter, con 9 milioni netti, diventa il calciatore con lo stipendio più alto della Serie A.
La nuova graduatoria fotografa un cambiamento più ampio. Quattro dei dieci nomi presenti un anno fa non compaiono più nella top 10: oltre a Vlahovic, sono usciti Romelu Lukaku e Jonathan David, che hanno lasciato l’Italia, e Paulo Dybala. L’argentino è rimasto alla Roma, ma il rinnovo fino al 2027 ha ridotto la parte fissa del suo stipendio da 6,5 a 2,5 milioni netti, ai quali si aggiungono bonus che possono portare il compenso complessivo a 4 milioni.
Giocatori più pagati Serie A 2026 2027: Lautaro davanti a tutti
Alle spalle di Lautaro si collocano due compagni di squadra, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, entrambi a quota 6,5 milioni netti. Seguono a 6 milioni Marcus Thuram e Kenan Yildiz. Proprio il numero 10 della Juventus rappresenta uno dei movimenti più rilevanti dell’anno: nella stagione 2025/26 percepiva 1,5 milioni netti, mentre dopo il rinnovo il suo ingaggio è cresciuto considerevolmente, con un aumento di 4,5 milioni.
A quota 5,5 milioni si trovano Alessandro Bastoni, Randal Kolo Muani e Kevin De Bruyne. La nona posizione è occupata ex aequo da tutti gli otto calciatori che percepiscono 5 milioni netti: Moise Kean, Benjamin Pavard, Bremer, Douglas Luiz, Gonçalo Ramos, Mike Maignan, Mario Gila e Rasmus Højlund. Al decimo posto, ancora a pari merito, si collocano Piotr Zieliński e Teun Koopmeiners con 4,5 milioni.
La top 10 degli stipendi netti in Serie A 2026/27
|Pos.
|Calciatore
|Club
|Stipendio netto
|1
|Lautaro Martinez
|Inter
|9 milioni
|2
|Hakan Çalhanoğlu
|Inter
|6,5 milioni
|3
|Nicolò Barella
|Inter
|6,5 milioni
|4
|Marcus Thuram
|Inter
|6 milioni
|5
|Kenan Yildiz
|Juventus
|6 milioni
|6
|Alessandro Bastoni
|Inter
|5,5 milioni
|7
|Randal Kolo Muani
|Juventus
|5,5 milioni
|8
|Kevin De Bruyne
|Napoli
|5,5 milioni
|9
|Moise Kean
Benjamin Pavard
Bremer
Douglas Luiz
Gonçalo Ramos
Mike Maignan
Mario Gila
Rasmus Højlund
|Como
Inter
Juventus
Juventus
Milan
Milan
Milan
Napoli
|5 milioni
|10
|Piotr Zieliński
Teun Koopmeiners
|Inter
Juventus
|4,5 milioni
Serie A, gli stipendi 2026/27: testa a testa tra Inter e Juve, monte ingaggi oltre 1,2 miliardi
Inter dominante, Juventus seconda per presenze
L’Inter consolida il proprio peso nella fascia più alta degli stipendi. Considerando tutti gli ex aequo, sette dei 18 calciatori compresi nelle prime dieci posizioni retributive sono nerazzurri: Lautaro, Çalhanoğlu, Barella, Thuram, Bastoni, Pavard e Zieliński. La Juventus ne conta cinque, il Milan tre, il Napoli due e il Como uno.
Allargando lo sguardo ai 50 calciatori più pagati, l’Inter resta il club più rappresentato con 11 giocatori e 58,2 milioni di stipendi netti complessivi. Seguono Juventus e Milan, entrambe con dieci presenze: i bianconeri totalizzano 45,8 milioni netti, i rossoneri 41 milioni. Più distanti Roma (cinque calciatori per 18,5 milioni), Napoli (quattro per 17,2 milioni) e Atalanta (quattro per 14,4 milioni).
Nel complesso, i 50 nomi della graduatoria valgono circa 217,8 milioni di euro netti. Inter, Juventus e Milan concentrano da sole 31 calciatori e 145 milioni, cioè il 66,6% del totale della top 50. È un dato che evidenzia come la parte alta del mercato degli ingaggi resti fortemente concentrata sui tre grandi club del Nord, anche se Como, Napoli, Roma e Atalanta inseriscono diversi contratti nelle fasce più elevate.
Stipendi Serie A 2026 2027: la top 50 completa
- Lautaro Martinez (Inter) – 9 milioni di euro
- Hakan Çalhanoğlu (Inter) – 6,5 milioni di euro
- Nicolò Barella (Inter) – 6,5 milioni di euro
- Marcus Thuram (Inter) – 6 milioni di euro
- Kenan Yildiz (Juventus) – 6 milioni di euro
- Alessandro Bastoni (Inter) – 5,5 milioni di euro
- Randal Kolo Muani (Juventus) – 5,5 milioni di euro
- Kevin De Bruyne (Napoli) – 5,5 milioni di euro
- Moise Kean (Como) – 5 milioni di euro
- Benjamin Pavard (Inter) – 5 milioni di euro
- Bremer (Juventus) – 5 milioni di euro
- Douglas Luiz (Juventus) – 5 milioni di euro
- Gonçalo Ramos (Milan) – 5 milioni di euro
- Mike Maignan (Milan) – 5 milioni di euro
- Mario Gila (Milan) – 5 milioni di euro
- Rasmus Højlund (Napoli) – 5 milioni di euro
- Piotr Zieliński (Inter) – 4,5 milioni di euro
- Teun Koopmeiners (Juventus) – 4,5 milioni di euro
- Nick Woltemade (Juventus) – 4,4 milioni di euro
- Franck Kessié (Atalanta) – 4 milioni di euro
- Giacomo Raspadori (Atalanta) – 4 milioni di euro
- John Stones (Inter) – 4 milioni di euro
- Federico Dimarco (Inter) – 4 milioni di euro
- Weston McKennie (Juventus) – 4 milioni di euro
- Manuel Locatelli (Juventus) – 4 milioni di euro
- Samuel Chukwueze (Milan) – 4 milioni di euro
- Christian Pulisic (Milan) – 4 milioni di euro
- Ruben Loftus-Cheek (Milan) – 4 milioni di euro
- Evan N’Dicka (Roma) – 4 milioni di euro
- Donyell Malen (Roma) – 4 milioni di euro
- Francisco Conceição (Juventus) – 3,8 milioni di euro
- Manuel Akanji (Inter) – 3,729 milioni di euro
- Trevoh Chalobah (Como) – 3,6 milioni di euro
- Maxence Caqueret (Como) – 3,6 milioni di euro
- Nicolás González (Juventus) – 3,6 milioni di euro
- Artem Dovbyk (Bologna) – 3,5 milioni di euro
- David de Gea (Fiorentina) – 3,5 milioni di euro
- Franco Mastantuono (Fiorentina) – 3,5 milioni di euro
- Curtis Jones (Inter) – 3,5 milioni di euro
- Adrien Rabiot (Milan) – 3,5 milioni di euro
- Luka Modrić (Milan) – 3,5 milioni di euro
- Fikayo Tomori (Milan) – 3,5 milioni di euro
- Alexis Saelemaekers (Milan) – 3,5 milioni di euro
- Stanislav Lobotka (Napoli) – 3,5 milioni di euro
- Mile Svilar (Roma) – 3,5 milioni di euro
- Gianluca Mancini (Roma) – 3,5 milioni di euro
- Mario Hermoso (Roma) – 3,5 milioni di euro
- Éderson (Atalanta) – 3,2 milioni di euro
- Gianluca Scamacca (Atalanta) – 3,2 milioni di euro
- Matteo Politano (Napoli) – 3,2 milioni di euro