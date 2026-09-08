Da Lautaro a Yildiz, i calciatori più pagati della Serie A 2026/27: la classifica

L’addio di Dusan Vlahovic ridisegna il vertice della classifica dei giocatori più pagati della Serie A 2026 2027. Dopo avere occupato il primo posto nella stagione 2025-2026 con un ingaggio da 12 milioni di euro netti, l’attaccante serbo ha lasciato la Juventus e il campionato italiano. A raccoglierne l’eredità è Lautaro Martinez: l’argentino capitano dell’Inter, con 9 milioni netti, diventa il calciatore con lo stipendio più alto della Serie A. La nuova graduatoria fotografa un cambiamento più ampio. Quattro dei dieci nomi presenti un anno fa non compaiono più nella top 10: oltre a Vlahovic, sono usciti Romelu Lukaku e Jonathan David, che hanno lasciato l’Italia, e Paulo Dybala. L’argentino è rimasto alla Roma, ma il rinnovo fino al 2027 ha ridotto la parte fissa del suo stipendio da 6,5 a 2,5 milioni netti, ai quali si aggiungono bonus che possono portare il compenso complessivo a 4 milioni.

Giocatori più pagati Serie A 2026 2027: Lautaro davanti a tutti Alle spalle di Lautaro si collocano due compagni di squadra, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, entrambi a quota 6,5 milioni netti. Seguono a 6 milioni Marcus Thuram e Kenan Yildiz. Proprio il numero 10 della Juventus rappresenta uno dei movimenti più rilevanti dell’anno: nella stagione 2025/26 percepiva 1,5 milioni netti, mentre dopo il rinnovo il suo ingaggio è cresciuto considerevolmente, con un aumento di 4,5 milioni. A quota 5,5 milioni si trovano Alessandro Bastoni, Randal Kolo Muani e Kevin De Bruyne. La nona posizione è occupata ex aequo da tutti gli otto calciatori che percepiscono 5 milioni netti: Moise Kean, Benjamin Pavard, Bremer, Douglas Luiz, Gonçalo Ramos, Mike Maignan, Mario Gila e Rasmus Højlund. Al decimo posto, ancora a pari merito, si collocano Piotr Zieliński e Teun Koopmeiners con 4,5 milioni.

La top 10 degli stipendi netti in Serie A 2026/27 Pos. Calciatore Club Stipendio netto 1 Lautaro Martinez Inter 9 milioni 2 Hakan Çalhanoğlu Inter 6,5 milioni 3 Nicolò Barella Inter 6,5 milioni 4 Marcus Thuram Inter 6 milioni 5 Kenan Yildiz Juventus 6 milioni 6 Alessandro Bastoni Inter 5,5 milioni 7 Randal Kolo Muani Juventus 5,5 milioni 8 Kevin De Bruyne Napoli 5,5 milioni 9 Moise Kean

Benjamin Pavard

Bremer

Douglas Luiz

Gonçalo Ramos

Mike Maignan

Mario Gila

Rasmus Højlund Como

Inter

Juventus

Juventus

Milan

Milan

Milan

Napoli 5 milioni 10 Piotr Zieliński

Teun Koopmeiners Inter

Juventus 4,5 milioni

Inter dominante, Juventus seconda per presenze L’Inter consolida il proprio peso nella fascia più alta degli stipendi. Considerando tutti gli ex aequo, sette dei 18 calciatori compresi nelle prime dieci posizioni retributive sono nerazzurri: Lautaro, Çalhanoğlu, Barella, Thuram, Bastoni, Pavard e Zieliński. La Juventus ne conta cinque, il Milan tre, il Napoli due e il Como uno. Allargando lo sguardo ai 50 calciatori più pagati, l’Inter resta il club più rappresentato con 11 giocatori e 58,2 milioni di stipendi netti complessivi. Seguono Juventus e Milan, entrambe con dieci presenze: i bianconeri totalizzano 45,8 milioni netti, i rossoneri 41 milioni. Più distanti Roma (cinque calciatori per 18,5 milioni), Napoli (quattro per 17,2 milioni) e Atalanta (quattro per 14,4 milioni). Nel complesso, i 50 nomi della graduatoria valgono circa 217,8 milioni di euro netti. Inter, Juventus e Milan concentrano da sole 31 calciatori e 145 milioni, cioè il 66,6% del totale della top 50. È un dato che evidenzia come la parte alta del mercato degli ingaggi resti fortemente concentrata sui tre grandi club del Nord, anche se Como, Napoli, Roma e Atalanta inseriscono diversi contratti nelle fasce più elevate.