Da Lautaro a Yildiz, i calciatori più pagati della Serie A 2026/27: la classifica

Lautaro Martinez sale in vetta alla classifica degli stipendi della Serie A dopo la partenza di Vlahovic. Fuori dalla top 10 anche Dybala dopo il rinnovo con la Roma, mentre crescono Yildiz e il peso complessivo dei calciatori di Inter e Juventus.

Di
John Stock
Finanza
Stipendi Serie A - Calciatori più pagati 2026 2027
FOCUS
Lautaro Martinez e Kenan Yildiz (Foto: Nicolo Campo / Insidefoto)

L’addio di Dusan Vlahovic ridisegna il vertice della classifica dei giocatori più pagati della Serie A 2026 2027. Dopo avere occupato il primo posto nella stagione 2025-2026 con un ingaggio da 12 milioni di euro netti, l’attaccante serbo ha lasciato la Juventus e il campionato italiano. A raccoglierne l’eredità è Lautaro Martinez: l’argentino capitano dell’Inter, con 9 milioni netti, diventa il calciatore con lo stipendio più alto della Serie A.

La nuova graduatoria fotografa un cambiamento più ampio. Quattro dei dieci nomi presenti un anno fa non compaiono più nella top 10: oltre a Vlahovic, sono usciti Romelu Lukaku e Jonathan David, che hanno lasciato l’Italia, e Paulo Dybala. L’argentino è rimasto alla Roma, ma il rinnovo fino al 2027 ha ridotto la parte fissa del suo stipendio da 6,5 a 2,5 milioni netti, ai quali si aggiungono bonus che possono portare il compenso complessivo a 4 milioni.

Giocatori più pagati Serie A 2026 2027: Lautaro davanti a tutti

Alle spalle di Lautaro si collocano due compagni di squadra, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, entrambi a quota 6,5 milioni netti. Seguono a 6 milioni Marcus Thuram e Kenan Yildiz. Proprio il numero 10 della Juventus rappresenta uno dei movimenti più rilevanti dell’anno: nella stagione 2025/26 percepiva 1,5 milioni netti, mentre dopo il rinnovo il suo ingaggio è cresciuto considerevolmente, con un aumento di 4,5 milioni.

A quota 5,5 milioni si trovano Alessandro Bastoni, Randal Kolo Muani e Kevin De Bruyne. La nona posizione è occupata ex aequo da tutti gli otto calciatori che percepiscono 5 milioni netti: Moise Kean, Benjamin Pavard, Bremer, Douglas Luiz, Gonçalo Ramos, Mike Maignan, Mario Gila e Rasmus Højlund. Al decimo posto, ancora a pari merito, si collocano Piotr Zieliński e Teun Koopmeiners con 4,5 milioni.

La top 10 degli stipendi netti in Serie A 2026/27

Pos. Calciatore Club Stipendio netto
1 Lautaro Martinez Inter 9 milioni
2 Hakan Çalhanoğlu Inter 6,5 milioni
3 Nicolò Barella Inter 6,5 milioni
4 Marcus Thuram Inter 6 milioni
5 Kenan Yildiz Juventus 6 milioni
6 Alessandro Bastoni Inter 5,5 milioni
7 Randal Kolo Muani Juventus 5,5 milioni
8 Kevin De Bruyne Napoli 5,5 milioni
9 Moise Kean
Benjamin Pavard
Bremer
Douglas Luiz
Gonçalo Ramos
Mike Maignan
Mario Gila
Rasmus Højlund		 Como
Inter
Juventus
Juventus
Milan
Milan
Milan
Napoli		 5 milioni
10 Piotr Zieliński
Teun Koopmeiners		 Inter
Juventus		 4,5 milioni

Inter dominante, Juventus seconda per presenze

L’Inter consolida il proprio peso nella fascia più alta degli stipendi. Considerando tutti gli ex aequo, sette dei 18 calciatori compresi nelle prime dieci posizioni retributive sono nerazzurri: Lautaro, Çalhanoğlu, Barella, Thuram, Bastoni, Pavard e Zieliński. La Juventus ne conta cinque, il Milan tre, il Napoli due e il Como uno.

Allargando lo sguardo ai 50 calciatori più pagati, l’Inter resta il club più rappresentato con 11 giocatori e 58,2 milioni di stipendi netti complessivi. Seguono Juventus e Milan, entrambe con dieci presenze: i bianconeri totalizzano 45,8 milioni netti, i rossoneri 41 milioni. Più distanti Roma (cinque calciatori per 18,5 milioni), Napoli (quattro per 17,2 milioni) e Atalanta (quattro per 14,4 milioni).

Nel complesso, i 50 nomi della graduatoria valgono circa 217,8 milioni di euro netti. Inter, Juventus e Milan concentrano da sole 31 calciatori e 145 milioni, cioè il 66,6% del totale della top 50. È un dato che evidenzia come la parte alta del mercato degli ingaggi resti fortemente concentrata sui tre grandi club del Nord, anche se Como, Napoli, Roma e Atalanta inseriscono diversi contratti nelle fasce più elevate.

Stipendi Serie A 2026 2027: la top 50 completa

  1. Lautaro Martinez (Inter) – 9 milioni di euro
  2. Hakan Çalhanoğlu (Inter) – 6,5 milioni di euro
  3. Nicolò Barella (Inter) – 6,5 milioni di euro
  4. Marcus Thuram (Inter) – 6 milioni di euro
  5. Kenan Yildiz (Juventus) – 6 milioni di euro
  6. Alessandro Bastoni (Inter) – 5,5 milioni di euro
  7. Randal Kolo Muani (Juventus) – 5,5 milioni di euro
  8. Kevin De Bruyne (Napoli) – 5,5 milioni di euro
  9. Moise Kean (Como) – 5 milioni di euro
  10. Benjamin Pavard (Inter) – 5 milioni di euro
  11. Bremer (Juventus) – 5 milioni di euro
  12. Douglas Luiz (Juventus) – 5 milioni di euro
  13. Gonçalo Ramos (Milan) – 5 milioni di euro
  14. Mike Maignan (Milan) – 5 milioni di euro
  15. Mario Gila (Milan) – 5 milioni di euro
  16. Rasmus Højlund (Napoli) – 5 milioni di euro
  17. Piotr Zieliński (Inter) – 4,5 milioni di euro
  18. Teun Koopmeiners (Juventus) – 4,5 milioni di euro
  19. Nick Woltemade (Juventus) – 4,4 milioni di euro
  20. Franck Kessié (Atalanta) – 4 milioni di euro
  21. Giacomo Raspadori (Atalanta) – 4 milioni di euro
  22. John Stones (Inter) – 4 milioni di euro
  23. Federico Dimarco (Inter) – 4 milioni di euro
  24. Weston McKennie (Juventus) – 4 milioni di euro
  25. Manuel Locatelli (Juventus) – 4 milioni di euro
  26. Samuel Chukwueze (Milan) – 4 milioni di euro
  27. Christian Pulisic (Milan) – 4 milioni di euro
  28. Ruben Loftus-Cheek (Milan) – 4 milioni di euro
  29. Evan N’Dicka (Roma) – 4 milioni di euro
  30. Donyell Malen (Roma) – 4 milioni di euro
  31. Francisco Conceição (Juventus) – 3,8 milioni di euro
  32. Manuel Akanji (Inter) – 3,729 milioni di euro
  33. Trevoh Chalobah (Como) – 3,6 milioni di euro
  34. Maxence Caqueret (Como) – 3,6 milioni di euro
  35. Nicolás González (Juventus) – 3,6 milioni di euro
  36. Artem Dovbyk (Bologna) – 3,5 milioni di euro
  37. David de Gea (Fiorentina) – 3,5 milioni di euro
  38. Franco Mastantuono (Fiorentina) – 3,5 milioni di euro
  39. Curtis Jones (Inter) – 3,5 milioni di euro
  40. Adrien Rabiot (Milan) – 3,5 milioni di euro
  41. Luka Modrić (Milan) – 3,5 milioni di euro
  42. Fikayo Tomori (Milan) – 3,5 milioni di euro
  43. Alexis Saelemaekers (Milan) – 3,5 milioni di euro
  44. Stanislav Lobotka (Napoli) – 3,5 milioni di euro
  45. Mile Svilar (Roma) – 3,5 milioni di euro
  46. Gianluca Mancini (Roma) – 3,5 milioni di euro
  47. Mario Hermoso (Roma) – 3,5 milioni di euro
  48. Éderson (Atalanta) – 3,2 milioni di euro
  49. Gianluca Scamacca (Atalanta) – 3,2 milioni di euro
  50. Matteo Politano (Napoli) – 3,2 milioni di euro

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