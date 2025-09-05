Il mercato estivo in Serie A è ormai alle spalle, almeno per quanto riguarda quello in entrata, e le rose delle 20 partecipanti sono ormai definite. Lo stesso discorso vale per i vari monte ingaggi che i club dovranno sostenere in questa stagione.

Come rilevato da Calcio e Finanza, il monte ingaggi totale dei 20 club della Serie A è cresciuto rispetto alla stagione 2024/25 e ammonta ora a 1,1 miliardi di euro, rispetto ai 1,06 miliardi dello scorso anno, con un aumento di circa il 3,8%. Ma quali sono i calciatori che guadagnano di più nella Serie A 2025/26?

Rispetto alla scorsa stagione si registra qualche cambiamento nella top 10 dei calciatori più pagati, anche se il podio rimane invariato. In totale i 10 giocatori con lo stipendio più alto percepiscono 63 milioni di euro netti, che al lordo equivalgono a 122,095 milioni, considerando che Romelu Lukaku è l’unico che ancora usufruisce del Decreto Crescita, ormai abolito per volontà dal Governo Meloni.

Questa la top 10 dei calciatori più pagati nella Serie A 2025/26:

Rispetto alla scorsa stagione, al netto delle partenze di Benjamin Pavard e Arthur che percepivano entrambi 5 milioni di euro netti rispettivamente da Inter e Juventus, le new entry sono Paulo Dybala, che ha visto salire il suo ingaggio fino a 6,5 milioni netti alla Roma, Jonathan David, nuovo acquisto della Juventus (6 milioni netti) e Kevin De Bruyne (5.5 milioni), arrivato a Napoli dal Manchester City a parametro zero.

Infine, questa speciale classifica vede ben cinque calciatori dell’Inter presenti, due di Juventus e Napoli e, infine, uno della Roma.