Il Bologna motore economico della città: con la Virtus impatto da oltre 100 milioni

Lo studio realizzato da StageUp, società di ricerche e consulenza attiva nei settori dello sport, della cultura e dello spettacolo, rivela come la città di Bologna tutta risenta positivamente del traino delle due realtà sportive principali in città, il Bologna e la Virtus Pallacanestro.

Secondo i dati, nella stagione 2024/25 l’attività dei due club ha generato un impatto economico complessivo di 103 milioni di euro sulla Città Metropolitana di Bologna, confermandosi attori importanti per l’ecosistema economico del capoluogo emiliano.