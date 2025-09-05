Il Bologna motore economico della città: con la Virtus impatto da oltre 100 milioni

I due club sportivi principali sono sempre più un punto di riferimento per il capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Di
Redazione
Finanza
Onefootball
bologna
(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Lo studio realizzato da StageUp, società di ricerche e consulenza attiva nei settori dello sport, della cultura e dello spettacolo, rivela come la città di Bologna tutta risenta positivamente del traino delle due realtà sportive principali in città, il Bologna e la Virtus Pallacanestro.

Secondo i dati, nella stagione 2024/25 l’attività dei due club ha generato un impatto economico complessivo di 103 milioni di euro sulla Città Metropolitana di Bologna, confermandosi attori importanti per l’ecosistema economico del capoluogo emiliano.

Continua a leggere su Sport e Finanza

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.