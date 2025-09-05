Levy lascia la presidenza del Tottenham: addio dopo 25 anni

Per il Tottenham è pronta una nuova era. Il club londinese ha visto il proprio presidente Daniel Levy rassegnare le dimissioni dopo un lavoro lungo 25 anni.

La presidenza Levy ha portato il Tottenham alla ribalta europea, visto che gli Spurs hanno partecipato alle competizioni UEFA in 18 occasioni nelle ultime 20 stagioni, fra cui per ultima la vittoria dell’Europa League nella finale tutta inglese contro il Manchester United che ha permesso al club di tornare in Champions League quest’anno. Senza dimenticare l’inaugurazione dell’avveniristico Tottenham Hotspur Stadium nel 2019 a sostituire l’iconico White Hart Lane.

Come fa sapere nella nota ufficiale lo stesso club, negli ultimi mesi sono state messe in preventivo alcune mosse strategiche per agevolare al meglio il periodo di successione di Levy. Una di queste è stata la nomina ad amministratore delegato di Vinai Venkatesham, ma non solo. Thomas Frank è il nuovo allenatore della prima squadra maschile e Martin Ho l’allenatore della squadra femminile. Peter Charrington è entrato nel consiglio e assumerà il nuovo ruolo di Presidente Non Esecutivo. «Tutto ciò fa parte dell’ambizione del club di garantirsi una struttura solida per ottenere successi sportivi a lungo termine. Non ci saranno cambiamenti nella proprietà o nella struttura azionaria del club», si legge nella nota.

L’ex presidente Levy ha voluto lasciare un suo messaggio dopo le dimissioni: «Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che ho svolto insieme al team esecutivo e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo costruito questo club rendendolo un gigante globale che compete ai massimi livelli. Ancora di più, abbiamo costruito una comunità. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune delle persone più grandi di questo sport, dal team di Lilywhite House e Hotspur Way a tutti i giocatori e allenatori nel corso degli anni. Desidero ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto nel corso degli anni. Non è sempre stato un cammino facile, ma sono stati compiuti progressi significativi. Continuerò a sostenere con passione questo club».