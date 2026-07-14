Dal taglio dell'ingaggio ai ricchi bonus: i dettagli del rinnovo di Dybala con la Roma

Paulo Dybala e la Roma vanno avanti insieme. Nella giornata di ieri è arrivata la fumata bianca attesa da settimane: l’argentino ha rinnovato il proprio contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2027. Sarà dunque la sua quinta stagione a Trigoria, dopo un rapporto nato nell’estate del 2022 e diventato negli anni sempre più solido.

Per la firma mancavano solo alcuni dettagli tecnici, sistemati ieri mattina dal direttore sportivo Tony D’Amico e da Carlos Novel, agente della Joya. L’accordo è stato trovato sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni di euro, pari a 4,65 milioni lordi. A questi si aggiungono però anche ricchi bonus che potrebbero far crescere in maniera sensibile questa cifra. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.