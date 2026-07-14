Dal taglio dell'ingaggio ai ricchi bonus: i dettagli del rinnovo di Dybala con la Roma

Paulo Dybala e la Roma vanno avanti insieme. Nella giornata di ieri è arrivata la fumata bianca attesa da settimane: l’argentino ha rinnovato il proprio contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2027. Sarà dunque la sua quinta stagione a Trigoria, dopo un rapporto nato nell’estate del 2022 e diventato negli anni sempre più solido.
Per la firma mancavano solo alcuni dettagli tecnici, sistemati ieri mattina dal direttore sportivo Tony D’Amico e da Carlos Novel, agente della Joya. L’accordo è stato trovato sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni di euro, pari a 4,65 milioni lordi. A questi si aggiungono però anche ricchi bonus che potrebbero far crescere in maniera sensibile questa cifra. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
Un cospicuo taglio dell’ingaggio per Dybala che fino alla scorsa stagione percepiva un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti, che al lordo incidevano sul bilancio giallorosso per più di 12 milioni. Ma come detto, nel nuovo contratto sono previsti ricchi bonus legati al rendimento della Joya che prevedono un cifra totale di 4 milioni.
«Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022 – si legge nel comunicato pubblicato dalla Roma – Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme!».