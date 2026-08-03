UEFA pronta a un'azione legale contro la FIFA per il piano Infantino

Un’iniziativa che ha provocato forti reazioni, dalle critiche delle confederazioni continentali alle dimissioni di alcuni membri degli organi interni . Dura la presa di posizione della UEFA , che ha inviato a Infantino una lettera formale , redatta dai propri legali negli Stati Uniti, nella quale annuncia di valutare un’azione giudiziaria e chiede la conservazione di tutta la documentazione relativa al progetto FIFA Forward Enterprises.

La lettera, come riporta The Times, recita:

«La UEFA comunica formalmente che sta valutando attivamente azioni legali, arbitrati e/o reclami presso le autorità competenti derivanti da e connessi al piano FFE proposto dalla FIFA e a tutte le questioni ad esso correlate. Lei e la FIFA siete tenuti ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per identificare, individuare e conservare tutti i documenti e le informazioni archiviate elettronicamente descritti nel presente avviso che siano in vostro possesso, custodia o controllo».