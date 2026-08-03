UEFA pronta a un'azione legale contro la FIFA per il piano Infantino

Mancano pochi mesi all’avvio della corsa verso le elezioni per la presidenza della FIFA, in programma a marzo 2027, e attorno a Gianni Infantino cresce la tensione. Al centro dello scontro c’è il progetto, poi ritirato, di FIFA Forward Enterprises (FFE), la società attraverso cui la FIFA intendeva cedere a investitori privati una quota dei ricavi delle proprie competizioni.
Un’iniziativa che ha provocato forti reazioni, dalle critiche delle confederazioni continentali alle dimissioni di alcuni membri degli organi interni. Dura la presa di posizione della UEFA, che ha inviato a Infantino una lettera formale, redatta dai propri legali negli Stati Uniti, nella quale annuncia di valutare un’azione giudiziaria e chiede la conservazione di tutta la documentazione relativa al progetto FIFA Forward Enterprises.
La lettera, come riporta The Times, recita:
«La UEFA comunica formalmente che sta valutando attivamente azioni legali, arbitrati e/o reclami presso le autorità competenti derivanti da e connessi al piano FFE proposto dalla FIFA e a tutte le questioni ad esso correlate. Lei e la FIFA siete tenuti ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per identificare, individuare e conservare tutti i documenti e le informazioni archiviate elettronicamente descritti nel presente avviso che siano in vostro possesso, custodia o controllo».
«Tali obblighi – continua – sorgono indipendentemente da qualsiasi politica interna di conservazione dei documenti adottata da lei o dalla sua organizzazione e prevalgono su qualsiasi ordinaria politica di distruzione o cancellazione dei documenti che altrimenti sarebbe applicabile».
La marcia indietro sul controverso progetto non basta per lenire la spaccatura profonda tra UEFA e FIFA, tanto che, oltre alle azioni legali, l’Europa starebbe pensando alla sfiducia del presidente. La poltrona del dirigente italosvizzero vacilla. Secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare una candidatura alternativa e il nome sarebbe quello dell’attuale presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi.